فقدان 1000 ميجاوات جراء إغلاق صمام «سيدي السائح»

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، بأنه نتيجة لقفل صمام خط الغاز في منطقة سيدي السائح المغذي لبعض وحدات التوليد في المنطقة الغربية أدى إلى خروج العديد من وحدات التوليد وفقد ما قيمته 1000 ميجاوات.

وأوضحت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الأمر نتج عنه إظلام تام في الجناحين الغربي والجنوبي.

وتقوم الشركة حالياً بتغذية بعض وحدات التوليد بالوقود الخفيف والثقيل، وأكدت في نفس الوقت أن قفل الصمام في منطقة سيدي السائح أدى إلى عدم استقرار الشبكة الكهربائية وعزل كثير من المناطق عن التغذية الكهربائية، مصحوبًا بطرح أحمال يدوي لساعات طويلة في بعض المناطق الأخرى حفاظًا على سلامة واستقرار الشبكة من الانهيار.

ونوهت شركة الكهرباء بأن هذا الوضع الذي وصفته بـ”المأساوي” للشبكة سيبقى إلى حين فتح الصمام وتغذية كامل الوحدات بالغاز الطبيعي كما هو معتاد.

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