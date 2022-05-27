فقدان 600 مهاجر في البحر بعد خروجهم من ليبيا وتونس مطلع العام الجاري

قالت المنظمة الدولية للهجرة إنّ حوالي 600 مهاجر غير نظامي كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر من تونس وليبيا اختفوا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 وهو أعلى رقم منذ 2014.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس فإنّ السلطات التونسية أنقذت 30 شخصا انقلب بهم قارب خشبي يحمل أكثر من 100 مهاجر غير نظامي الثلاثاء الماضي، كانوا بالقرب من جزر قرقنة جنوب شرق تونس، وأنّ 75 لا يزالون في عداد المفقودين.

وأضافت أسوشيتد برس أنّه سقط عشرات المهاجرين غير النظاميين في البحر أمس الأول الأربعاء أثناء محاولتهم التشبث بقارب، موضحة أنّ منظمة أوبن آرمز، أنقذت نحو 110 مهاجر.

وذكرت رئيسة حماية المهاجرين في المنظمة الدولية للهجرة أليس سيروني، أنّ طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط من ليبيا وتونس إلى أوروبا لا يزال مميتًا بشكل خاص.