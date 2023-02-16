فقدان 73 مهاجرا في البحر يُرجح غرق سفينتهم قبالة السواحل الليبية

كشفت المنظمة الدولية للهجرة عن فقدان ما لا يقلّ عن 73 مهاجراً في البحر يرجّح أنّهم لقوا حتفهم بعد غرق سفينتهم قبالة السواحل الليبية يوم الثلاثاء.

وفي تغريدة عبر تويتر، قالت المنظمة إنّ السفينة التي كانت تقلّ 80 مهاجرا غادرت سواحل منطقة قصر الأخيار في الـ 14 من فبراير متوجّهة إلى أوروبا.

وعثر فرع الهلال الأحمر الخُمس على 11 جثة بعد ورود بلاغ من جهاز مباحث الجوزات ومركز شرطة قصر الأخيار، وبتعليمات من النيابة العامة توجّه فريق الطوارئ إلى عين المكان وقام بانتشال الجثث وتغليفها.

وأفادت المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة بأن 7 ناجين عادوا إلى الشواطئ الليبيـة في ظلّ ظروف صعبة للغاية يتلقّون العلاج في المستشفى.