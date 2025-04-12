فقد الوعي.. حارس «ميلان» يتعرض لإصابة خطيرة في الرأس (فيديو)

تعرض حارس مرمى نادي ميلان، مايك ماينان، “لإصابة مقلقة خلال مباراة فريقه أمام أودينيزي في إطار منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي. ورغم فوز ميلان الكبير على مضيفه أودينيزي بنتيجة 4-0، إلا أن إصابة قائد الفريق ماينان في بداية الشوط الثاني أثارت الذعر بين اللاعبين والجماهير على حد سواء”.

وخلال المباراة، “في الدقيقة 55 من المباراة، وبينما كان ماينان يحاول التصدي لهجمة من الفريق المنافس، وقع اصطدام غير متعمد مع زميله في الدفاع، أليكس خيمينيز سانشيز، مما أسفر عن إصابة قوية لحارس المرمى الفرنسي استدعت نقله إلى خارج الملعب”.

وعقب الحادث، “توقفت المباراة لعدة دقائق وسط أجواء من التوتر والخوف، خاصة بعد أن شهدت الملاعب الإيطالية هذا الموسم عدداً من الإصابات الخطيرة. وبعد استئناف اللعب، تم إدخال الحارس سبورتيلو بدلاً من ماينان”.

وأوضح نادي ميلان في بيان له أن “التشخيص الأولي أظهر تعرض ماينان لإصابة شديدة في الرأس، لكن الاختبارات الطبية التي أجريت لاحقاً أكدت عدم وجود أي مخاطر كبيرة”.

وبهذه النتيجة، “رفع ميلان رصيده إلى 51 نقطة من 32 مباراة، ليحتل المركز التاسع في جدول الدوري، بفارق ست نقاط عن بولونيا صاحب المركز الرابع”.

إصابة خطيرة يتعرض لها مايك مانيان حارس الميلان بعد هذا الاصطدام القوي ⚠️📹#أودينيزي_ميلان#الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/bLrPLeT65k — ADSportsTV (@ADSportsTV) April 11, 2025