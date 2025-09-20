«فلامبو البوروندي» يقلب الطاولة على الأخضر الليبي في «ذهاب الكونفدرالية»

خسر فريق الأخضر الليبي مباراته أمام مضيفه فلامبو دو سنتر البوروندي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت، ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تفاصيل المباراة

دخل الأخضر اللقاء بثقة ورغبة في العودة بنتيجة إيجابية من خارج الديار، ونجح في التقدم عند الدقيقة 24 عبر اللاعب آري بابل الذي استغل تمريرة محكمة وأسكن الكرة في الشباك، ليمنح فريقه أفضلية مبكرة.

ومع بداية الشوط الثاني، حاول أصحاب الأرض تكثيف الضغط على مرمى الأخضر، حتى تمكنوا من تعديل الكفة عبر هجمة سريعة مستغلين بعض الأخطاء الدفاعية.

وفي الوقت الذي ظن الجميع أن المباراة ستنتهي بالتعادل الإيجابي، خطف الفريق البوروندي هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، ليضاعف من صعوبة مهمة الأخضر في مباراة الإياب.

الأخضر قدّم شوطاً أول جيداً على مستوى التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، لكنه تراجع بدنياً وفنياً في الشوط الثاني.

فلامبو استفاد من عاملي الأرض والجمهور، وأظهر إصراراً كبيراً على قلب النتيجة حتى اللحظة الأخيرة.

التغييرات التي أجراها مدرب الأخضر لم تُثمر عن الإضافة المطلوبة، بينما نجح المنافس في استغلال الثغرات الدفاعية بشكل مثالي.

المهمة المقبلة

رغم الخسارة، يظل الأمل قائماً أمام الأخضر في مباراة الإياب المقررة يوم 28 سبتمبر الجاري في ليبيا، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز بهدف نظيف أو بفارق هدفين لضمان التأهل إلى الدور التالي.

الخسارة لا تعكس بالضرورة ضعف الفريق الليبي، بقدر ما تؤكد أن مباريات الذهاب خارج الأرض تتطلب تركيزاً عالياً حتى الثواني الأخيرة، والأنظار الآن تتجه نحو ملعب الإياب، حيث سيحاول الأخضر استعادة التوازن وتأكيد حضوره القاري.