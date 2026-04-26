انطلاق أولى «الرحلات مباشرة» بين سوريا وليبيا

أعادت شركة فلاي شام للطيران فتح مسار جوي جديد بين دمشق وطرابلس، عبر إطلاق أولى رحلاتها المباشرة بين العاصمتين، في خطوة تستهدف توسيع التعاون الاقتصادي وتعزيز الروابط الثنائية، إلى جانب تنشيط حركة السياحة والسفر بين سوريا وليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا بأن مستشار التطوير والعلاقات العامة في الشركة أسامة ساطع أكد أن تدشين هذا الخط الجوي يمثل محطة مهمة في دعم مسارات التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع للتنمية المشتركة، إضافة إلى تعزيز التواصل السياحي بين البلدين.

وفي السياق ذاته، أوضح القائم بأعمال السفارة الليبية في سوريا وليد عمار أن انطلاق أولى الرحلات إلى طرابلس يعكس توجهاً لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، لافتاً إلى وجود مجموعة من الاتفاقيات بين الجانبين يجري العمل على تفعيلها خلال المرحلة الراهنة.

من جانبه، أشار مدير المبيعات في الشركة برهان بيرقدار إلى أن الرحلات المباشرة بين دمشق وطرابلس ستسهم في تسهيل تنقل السوريين المقيمين في ليبيا والراغبين بالعودة إلى بلادهم، إضافة إلى دعم حركة السفر السياحي من ليبيا إلى سوريا.

وبيّن أن جدول التشغيل ينطلق برحلة أسبوعية كل يوم سبت، مع خطط لزيادة عدد الرحلات وفق مستوى الطلب خلال الفترة المقبلة.

وتُصنّف شركة فلاي شام للطيران ضمن شركات الطيران حديثة التأسيس، حيث جاءت نتيجة شراكة استثمارية بين رجال أعمال من سوريا والإمارات، وتعمل كناقل جوي خاص يربط المدن السورية بعدد من الوجهات الإقليمية، تشمل دبي والشارقة وأبوظبي والرياض والدمام والدوحة.

ويأتي إطلاق هذا الخط في ظل تحركات متسارعة يشهدها قطاع الطيران الإقليمي لإعادة فتح خطوط مباشرة بين دول المنطقة، بهدف دعم التبادل التجاري وتنشيط السياحة وتسهيل حركة المسافرين، بعد سنوات من التحديات السياسية والاقتصادية التي أثرت على الربط الجوي.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود متبادلة بين دمشق وطرابلس لتعزيز العلاقات الثنائية، خاصة في المجالات الاقتصادية والخدمية، وسط اهتمام متزايد بإعادة تفعيل قنوات التعاون الرسمية وغير الرسمية بين البلدين.