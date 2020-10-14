فلسطينم تُدين القرار الإسرائيلي الاستيطاني الجديد

أعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، على إدانة قرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة على الأراضي الفلسطينية.

ونقلت وكالة “معا” الفلسطينية الإخبارية عن أبو ردينة قوله، إن “القرار الإسرائيلي مخالف لكافة قرارات الشرعية الدولية، وخاصة قرار 2334 الذي اعتبر كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي”.

وأشار إلى أن الاستيطان جميعه إلى زوال، وأنه لن تبقى أية مستوطنة على الأرض الفلسطينية.

ودان أبو ردينة الحكومة الإسرائلية التي تستمر في سرقة الأراضي الفلسطينية عبر سياسة الاستيطان، لافتا إلى “الصمت الدولي، والتطبيع المجاني، والدعم الأعمى من قبل إدارة ترمب للاحتلال وسياساته الاستيطانية”.

كما حذر من هذه السياسة الإسرائلية، معتبرا بأنها تقود المنطقة إلى حافة الهاوية.

ودعا المجتمع الدولي “للتدخل الفوري والعاجل للضغط على حكومة نتنياهو لوقف هذا الجنون الاستيطاني الذي يقضي وبشكل كامل على أية فرصة حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لانهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967”.