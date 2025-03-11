فلسطيني يقتحم «قاعدة عسكرية» في إسرائيل ويدهس جندياً

أفادت موقع “واينت” الإسرائيلي، “بأن عاملاً فلسطينياً من جنين، اقتحم قاعدة عسكرية في تل أبيب ودهس جنديا إسرائيليا”.

وقال “واينت”، “إن عاملا فلسطينيا من جنين، يعمل في تل أبيب بطريقة غير شرعية، اقتحم نقطة تفتيش عند مدخل قاعدة عسكرية في منطقة تسريفين، ودهس شابا، وقد تم اعتقاله”.

وقال الموقع، “إن الشاب العشريني الذي أصيب بجروح متوسطة في حادث الدهس عند مدخل قاعدة تسيريفين هو جندي في الجيش”.

وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، “تم نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم إخطار عائلته”.