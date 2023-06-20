فلسطين.. ارتفاع عدد ضحايا اقتحام جنين إلى 6 شهداء و91 مصاب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها الإثنين إلى 6، عقب وفاة رجل متأثرا بإصابته.

وأفادت الوزارة في بيان مقتضب بـ «استشهاد أمجد عارف فياض أبو جعص «48 عاماً» متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في البطن».

وأشارت الوزارة إلى أنّ عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي بلغ منذ مطلع العام الجاري 170 شهيداً، في حين بلغ الإصابات الناجم عن الاقتحام الأخير 91، بينهم 23 في حالة خطير.

والإثنين، اقتحم الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، فتعرضت قواته لإطلاق نار وعمليات تفجير أدت إلى إصابة 7 من جنوده بجروح بين طفيفة ومتوسطة، وفق بيان للجيش.

ومنذ أكثر من عام يواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات بالضفة الغربية تتركز في مدينتي نابلس وجنين بدعوى ملاحقة مطلوبين، ترافقها عادة مواجهات بين الطرفين وتبادل إطلاق للنار.