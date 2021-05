فلسطين تُطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولية ما يجري في الأقصى المُبارك

طالبت الرئاسة الفلسطينية، المجتمع الدولي بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني، وتحمل مسؤولية ما يجري بالمسجد الأقصى المُبارك.

من جهتها أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين بوحشية، معتبرة ذلك “جريمة بما تحمله الكلمة من معنى”.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن “الاعتداء الهمجي المتواصل ضد القدس واحيائها والمقدسين والمصلين يكشف الوجه الحقيقي لإسرائيل كدولة احتلال وتميز عنصري وإرهاب منظم وقمع للحريات ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها حريته في العبادة والصلاة والوصول إلى أماكن العبادة بحرية”.

وأضافت: “ترى الوزارة أن تخلي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونيسكو عن مسؤولياتها القانونية والأخلاقية يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في استهداف المسجد الأقصى المبارك لتكريس تقسيمه الزماني على طريق تقسيمه مكانيا”.

وتابعت: “عجز الأمم المتحدة عن تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة يفقدها ومجلس الأمن الدولي أية مصداقية في احترام التزاماتهما والقيام بواجباتهما تجاه ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومقدساته وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك”.

وقالت: “من حقنا أن نتساءل ماذا ينتظر المجتمع الدولي من جرائم أكبر حتى يوفر الحماية الدولية لشعبنا؟”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الجمعة باحات المسجد الأقصى المبارك وأطلق القنابل الصوتية وقنابل الغاز وأوقعت إصابات في صفوف المصلين.

واندلعت مواجهات عنيفة مساء اليوم بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، في باحات المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت على المصلين.

بدورها، أكدت صحفية “معاريف” أن الشرطة الإسرائيلية، أطلقت قنابل الصوت والمسيل للدموع في ساحات المسجد الأقصى، ما أسفر عن إصابات بين المواطنين الفلسطينيين.

كما أقدمت السلطات الإسرائيلية على إغلاق باب العامود، ومنعت المصلين من الوصول إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

With Tear gas bombs and rubber bullets,the Israeli Occupation Police are attacking worshipers in the Bab Al-Silsila area, west of Al-Aqsa Mosque, Jerusalem.#الأقصى_في_خطر #Palestine #AlqudsDay2021#انقذوا_حي_الشيخ_جراح#اقتحام_٢٨_رمضان #SaveSheikhJarrah pic.twitter.com/3NWZlGkKup

— Mohammed Al Rahbi I مُحمد الرحبي #SaveSheikhJarah (@MohammedAlRahbi) May 7, 2021