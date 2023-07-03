فلسطين تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان على جنين

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان الاسرائيلي على مدينة جنين، محذرة من محاولات قوات الاحتلال للتقليل من خطورة العدوان على الشعب الفلسطيني.

وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان اليوم الاثنين، أنها تعمل من خلال سفرائها في الدول على كشف الانتهاكات التي تشنها قوات الاحتلال على جنين ومخيماتها، وما ينتج عنها من جرائم قتل للفلسطينيين، وتدمير للبنى التحتية، واستهداف المستشفيات والمراكز الطبية، إضافةً لاستخدام الطائرات الحربية في قصف منازل الفلسطينيين.

في غضون ذلك، قال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إنه بناء على توجيهات القيادة الفلسطينية، تم تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم غد الثلاثاء، لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر اليوم على مدينة جنين ومخيمها.

وقال السفير العكلوك في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن “الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.