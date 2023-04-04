فلسطين.. طعن جنديين إسرائيليين بالسكين داخل الأراضي المحتلة

أصيب جنديان من قوات الاحتلال الإسرائيلي طعنا بسكين، الثلاثاء، قرب مدينة «ريشون لتسيون» المحتلة.

وقالت شرطة الاحتلال في تصريح مكتوب إنّها اعتقلت مشتبها به في طعن جنديين بمدينة ريشون لتسيون، وأنّه يجري استجوابه، في حين أنّ أحد الجنديين المصابين حالته خطيرة والآخر طفيفة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أوضحت هيئة البث الإسرائيلية وهي تتبع حكومة الاحتلال أنّ فلسطينيا طعن إسرائيليين اثنين، دون الإشارة إلى هويتهما.

لكنها لفتت إلى أنه تم إطلاق النار على مواطن فلسطيني واعتقال آخر، بينما لم تذكر تفاصيل عما إن كان كلاهما متورطين في العملية أم لا.