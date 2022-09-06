فلسطين.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين مساء الإثنين

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الإثنين، مدينة جنين شمالي الضفة الغربية من عدة مداخل.

وقال شهود عيان فلسطينيين إنّ مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، استخدم الأخير فيها الرصاص الحي والمعدني.

وأوضح شهود العيان لوكالة الأناضول التركية أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر عمارة في الحي الشرقي من المدينة، فيما لم يعرف على الفور مزيد من التفاصيل.

ومنذ عدة أشهر تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عمليات في شمالي الضفة الغربية، تتركز في مدن نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.