فلسطين.. محادثات حول «معبر رفح» وإسرائيل ترفض قيام الدولة!

صوت الكنيست الإسرائيلي على قرار “يرفض قيام دولة فلسطين في منطقة غرب الأردن”.

وبحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، صوت 68 عضوا لصالح القرار وعارضه 9 أعضاء، وينص القرار على أن “الكنيست يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب الأردن”، ويعتبر أن “إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل سيشكل خطرا وجوديا على دولة إسرائيل ومواطنيها، وسيؤدي إلى إدامة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وزعزعة استقرار المنطقة”.

في السياق، وفي آخر تطورات الوضع في غزة، كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلا عن 3 مسؤولين إسرائيليين وأميركيين، أن “الولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية “عقدت اجتماعا سريا” الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ السابع من أكتوبر، لمناقشة إعادة فتح معبر رفح بين غزة ومصر، كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار”.

وحسب موقع “أكسيوس”، “شارك في الاجتماع الذي عُقد في تل أبيب، المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومدير جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي “الشاباك”، رونين بار، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، ومدير مخابرات السلطة الفلسطينية، ماجد فرج”.

وقالت المصادر المطلعة، إن الجانب الإسرائيلي “أكد خلال الاجتماع على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، يرفض أي تدخل رسمي للسلطة الفلسطينية في معبر رفح”.

وأضافت أن الإسرائيليين “ضغطوا على كبار مساعدي رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للموافقة على إرسال قوات إلى المعبر بصفة غير رسمية، وهو ما رفضه الجانب الفلسطيني”.

وذكر المسؤولون الإسرائيليون والأميركيون الذين تحدثوا لـ”أكسيوس”، أنهم “في حين يتفهمون اعتراضات السلطة الفلسطينية على هذا المقترح، فإنهم ما زالوا يعتقدون أن من مصلحة السلطة الفلسطينية أن يكون لها موطئ قدم في غزة، حتى بصفة غير رسمية”.

يذكر أن معبر رفح هو نقطة الدخول البرية الرئيسية للمساعدات الإنسانية إلى غزة، وصلة الوصل البرية الوحيدة بين القطاع ودولة أخرى غير إسرائيل، وتم إغلاقه منذ أن سيطرت إسرائيل عليه مطلع مايو الماضي، على خلفية العملية العسكرية واسعة النطاق التي تشنها في مدينة رفح جنوبي القطاع.

هذا وارتفع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى أكثر من 38794 قتيلا و 89364 جريحاً.