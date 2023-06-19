فلسطين.. 3 شهداء و31 مصاب في اقتحام الاحتلال لمخيم جنين صباح اليوم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 31 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مخيم جنين بالضفة الغربية صباح اليوم الاثنين.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ 6 جنود إسرائيليين أصيبوا في كمين للمقاومة في جنين، وإنّ بعضهم في حالة خطرة، بينما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنّ جميع الجنود المصابين هم من جنود حرس الحدود وجروحهم بين طفيفة ومتوسطة.

وأضافت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أن الجنود الإسرائيليين أصيبوا بجروح بين طفيفة ومتوسطة، إثر تفجير مُدرعة أقلتهم خلال الانسحاب من أحد المواقع بمدينة جنين.

وأوضحت وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ طائرات قصفت أهدافا في الضفة الغربية للمرة الأولى منذ الانتفاضة الثانية قبل 20 عاما، في حين أفادت وسائل إعلام فلسطينية بقصف مروحية عسكرية إسرائيلية هدفا في حي الجابريات بمخيم جنين.

من ناحية أخرى، قال الهلال الأحمر الفلسطيني إنّ قوات الاحتلال تعرقل وصول سيارات الإسعاف لإنقاذ المصابين في جنين، مشيرا إلى أنّ مركبة إسرائيلية عسكرية صدمت سيارة إسعاف فلسطينية بشكل متعمد لمنع وصولها لإنقاذ المصابين.