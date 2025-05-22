فليك بعد التمديد حتى 2027.. مشروع واعد مع نادٍ استثنائي اسمه برشلونة

أعرب المدير الفني الألماني لنادي برشلونة، هانز فليك، عن سعادته بتجديد عقده مع الفريق حتى صيف 2027، مؤكدًا التزامه بقيادة مشروع الفريق الشاب نحو مزيد من النجاحات في المواسم المقبلة.

وفي تصريحات للموقع الرسمي للنادي، قال فليك: “أنا سعيد بمواصلة هذه الرحلة. أشعر أننا لم نصل إلى نهاية الطريق بعد، فالفريق يمتلك إمكانات كبيرة، ولدينا مجموعة شابة تتمتع بروح التطور والنمو”.

وتحدث المدرب عن تقييمه لموسمه الأول مع الفريق الكتالوني، مشيرًا إلى أن الفريق واجه تحديات خلال شهري نوفمبر وديسمبر، لكنه تمكن من تجاوزها قائلاً: “حافظنا على هدوئنا وقدمنا أداءً مميزًا في النصف الثاني من الموسم، واستحققنا كل ما أنجزناه”.

وعن أسباب استمراره في تدريب الفريق، أوضح فليك: “أحب العمل مع هذا الفريق. برشلونة نادٍ استثنائي، والعلاقة التي تربطني باللاعبين رائعة. الآن نبدأ من جديد، وعلينا أن نواصل العمل الجاد والتطور المستمر”.

كما شدد على وجود طموح مشترك بينه وبين اللاعبين، مشيرًا إلى رغبتهم الكبيرة في التطور، وقال: “نعمل بجد طوال الأسبوع، وفي كل مباراة نحاول تقديم الأفضل. لدينا توجه واضح، ونسير جميعًا في نفس الاتجاه”.

ولم ينسَ فليك توجيه الشكر لجماهير برشلونة، قائلاً: “العلاقة مع الجماهير قوية جدًا. شعرنا بدعمهم الكبير طوال الموسم، وخاصة في اللحظات الصعبة. اللاعبون يقدرون هذا الدعم كثيرًا”.

وختم المدرب الألماني رسالته للجماهير بالتأكيد على هدف الفريق في الموسم المقبل: “سنقدم أقصى ما لدينا لنكون أفضل، ونسعى لتحقيق الألقاب، فالفوز جزء من هوية برشلونة”.

Name: Hans Dieter Flick

Occupation: Winning Titles

🇩🇪🔥 pic.twitter.com/VycJ6BVRgf — BarçaTimes (@BarcaTimes) May 21, 2025