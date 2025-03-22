فنانة سورية تثير الجدل من جديد: «بشار الأسد» ليس طاغية!

عادت الفنانة السورية “سلاف فواخرجي”، لتثير الجدل من جديد، عبر تصريحات أخرى عن الرئيس السابق “بشار الأسد”.

وقالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، “إنها تلقت رسائل تهديدات بالقتل هي وعائلتها بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق “بشار الأسد”.

وأضافت في لقاء مع برنامج “أسرار” المذاع عبر قناة النهار المصرية، “أنها تلقت رسالة على هاتفها المحمول تتضمن موقع منزلها وتحمل تهديدا بأن أشخاصا قادمون لقتلهم”، موضحة أنها “لا تستطيع تأكيد مدى صحتها أو من أرسلها، لكن فضلت الاحتياط وعدم ترك الفرصة للاحتمالات”.

وأشارت إلى أنها “غادرت مسرعة خوفا على عائلتها وجيرانها، وقررت التوجه إلى مصر، مؤكدة أن سوريا هي موطنها ولا يستطيع أحد حرمانها من العودة، وأنها ستعود لها يوما ما، لأنها لم تقتل أو تؤذ أحدا”.

وتحدثت عن الرئيس السابق بشار الأسد، قائلة إن “له ما له وعليه ما عليه والتاريخ سيحكم”، رافضة وصفه “بالطاغية”.

وعن ديانتها، قالت “إنها لا تعرف لماذا يشغل هذا الأمر الناس، وأنها تتعامل بمحبة مع الجميع”، وأضافت: “لما يكون اسمي سلاف محمد فواخرجي وأولادي حمزة وعلي ماذا ستكون ديانتي؟”.

وعن الرئيس الحالي “أحمد الشرع”، قالت: “الله يبعت الخير على يديه للبلد والناس، وكل ما نطلبه هو الآمان، وناس كثير تتوسم الخير وآخرون لا يتوسمون ذلك وهو شيء طبيعي، وكل الكلام اللي يقال كلام موزون ومعتدل ونتمنى يكون على أرض الواقع”.

وفي فبراير الفائت، قالت الممثلة السورية، خلال ظهورها عبر قناة “المشهد” في مقابلة مع برنامج “عندي سؤال”، “إنها قابلت “بشار الأسد” 4 مرات، مبينة أنه مرتين كان اللقاء مع جمع فني، بينما المرتان الأخريان كانتا لقاء شخصياً على انفراد أحدهما كانت بمفردها والثانية مع زوجها وائل رمضان مبينة أن اللقاء كان عن الفن”.

ووصفت سلاف فواخرجي في حديثها “بشار الأسد”، بأنه “رجل شريف، وقالت: إلى هذه اللحظة أراه شريفاً”، معبرة عن تمسكها بهذا الموقف “إلى أن يظهر عكس ذلك”، وأضافت أنه “رجل شديد الاحترام وشديد التهذيب وبسيط”، مبينة أنه “سمح لها بالدخول إلى قاعة الاجتماعات قبله”.

وقالت: “في أحد اللقاءات طلبت من “بشار الأسد” أن يرفع سن الحضانة للأم، ونفذ الطلب وصدر قرار بذلك”، مبينة أنها “تقدر ذلك للرئيس السابق ومبينة أن كل طلباتها كانت عامة وغير شخصية”.

أما عن وقوع انتهاكات جسيمة ومجازر في البلاد علقت بالقول: “بشار الأسد لم يفعل ذلك بشكل شخصي”، مبينة “أن الرئيس لا يعرف ما يفعله الرجالات في محيطه”، مضيفة “إذا لم يعرف فالمشكلة كبيرة ولا يستحق أن يكون رئيسا”، وعن هروبه إلى روسيا قالت “لا أعرف إن كان هرب من نفسه أو أجبر على الهروب”.

رسائل تهديد بالقـ🥲ـتل.. سلاف فواخرجي تتحدى الخوف وتعلن عن موقفها🫣: مين ممكن يحل مكان بشار؟🤔 #أسرار مع #أميرة_بدر #النهار تم النشر بواسطة ‏أميرة بدر – Amira Badr‏ في الخميس، ٢٠ مارس ٢٠٢٥