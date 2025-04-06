فنانة سورية تفجع بوفاة ابنها الشاب

فجعت فنانة سورية شهيرة بوفاة ابنها الشاب بشكل مفاجئ، وفق ما أعلنت نقابة الفنانين.

وأعلنت نقابة الفنانين في سوريا “فرع دمشق”، عبر صفحتها في “فيسبوك”، “خبر وفاة ابن الفنانة السورية إيمان عبد العزيز”.

وقالت النقابة: “تعازينا القلبية للفنانة القديرة “إيمان عبد العزيز” بوفاة ابنها، إنا لله وإنا إليه راجعون”.

هذا “ولم توضح النقابة سبب وفاة الشاب “عبد الرزاق الحكيم”، وكانت “عبد العزيز” قد في لقاء إعلامي أجري معها منذ فترة قريبة أن يصبح لديها منزل ملكها، ويكون من ثلاثة طوابق لتكمل حياتها مع أولادها باستقرار وهدوء، وتمنت أن تبقى بجانبهم للأبد”.