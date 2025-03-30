فنانة مصرية شهيرة تعتزل الغناء ترتدي «الحجاب»

في قرار أثار تفاعلا وسعا من قبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت فنانة مصرية شهيرة اعتزال الغناء وارتداء الحجاب”.

وقالت الفنانة المصرية ياسمينا العلواني، “إن قرار اعتزال الغناء وارتداء الحجاب، جاء بعد تفكير طويل في هذا القرار”، مضيفة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “إنستغرام”، “أنها كانت تفكر في هذا القرار منذ سنوات، واتخذته لأنه فرض ديني، وعلقت على الفيديو: “اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا”.

وأشارت العلواني، “إلى أنها بصدد تغيير نمط حياتها بالكامل، مؤكدةً أنها تشعر بالتوتر، لكنها متأكدة من دعم جمهورها لها في هذه المرحلة الجديدة،وبينت أنها كانت تستعد لعمل فني جديد، لكنها قررت عدم استكماله بعد اتخاذها قرار الاعتزال”.

يذكر أن “ياسمينا العلواني”، ذاعت شهرتها بعد اشتراكها في الموسم الرابع من برنامج المواهب “Arabs got talent”، وحصولها على “الباز الذهبي” للوصول إلى نصف النهائي بعد اختيار الفنانة نجوى كرم لها، ووصلت مشاهدات الأغنية التي قدمتها في البرنامج “عن العشاق سألوني”، لأكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”.