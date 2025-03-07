فنان سوري يكشف خبايا حكم «بشار الأسد».. ماذا قال؟

كشف الفنان السوري مكسيم خليل، “عدة وقائع مرّ بها خلال فترة حكم النظام السابق “بشار الأسد”، ومنها كيف تم توقيفه من قبل الأمن، واتهامه بتهريب السلاح وأعلام الثورة السورية”.

وقال خليل في مقابلة بودكاست: “فوتونا وقتها لعند مدير الجمارك بهذاك الوقت.. يلي هو بيكون ابن خالته يمكن لبشار الأسد.. يعني شيء هيك من الأقرباء”.

وروى أن “أحد ضباط المخابرات قال له” إن “زملاء له” أبلغوهم من خلال تقارير بأنه يقوم بتهريب أسلحة و”أعلام ثورة” إلى داخل سوريا”.

فردّ خليل بالقول: “أول شيء أعلام ثورة مليان بالبلد”، حيث يمكن تحصيلها من أي مكان داخل سوريا ولا داعي أبدا لإحضارها وتهريبها من الخارج”.

أما عن تهريب السلاح، أخبره خليل، “بأنه يمكنه تفتيش السيارة فلن يجد بها أي أسلحة”.

وقبل أن يغادر، توجه خليل بالحديث للضابط قائلا: “أنا بدي اقولك شغلة.. أنا كنت معارض وعاطي أمل لهيك كنت معارض60% بس.. أما بعد هذا الحدث فأنا معارض”.

وقال خليل “إنه حينما تحدث بهذه الطريقة، ربما ظن الطرف الآخر بأنه “مسنود”، إلا أنه “أحيانا الجرأة الزايدة ممكن تكون خطر.. ممكن تكون تهور.. بس أحيانا ممكن تكون غير مفهومه بالنسبة للطرف الآخر”.

وقد أعاد نشطاء على مواقع التواصل نشر مقاطع من المقابلة التي أجراها خليل، وكتب أحدهم: “مكسيم خليل يمثلني بإنسانية وتمرده وعنفوانه وكرامته، فيك تكون انسان بس مافيك تكوني انساني بسهولة”.

كما أعاد خليل نشر جزي من المقابلة على حسابه على “انستغرام”، وقد حظي بآلاف التعليقات والإعجابات.

وعاد الفنان السوري مكسيم خليل إلى سوريا، بعد أيام من سقوط نظام الأسد، بعد سنوات من مغادرتها بسبب تهديده بالقتل من قبل موالين للأسد.

#مكسيم_خليل يمثلني بإنسانية وتمرده وعنفوانه وكرامته ، فيك تكون انسان بس مافيك تكوني انساني بسهولة 🤍pic.twitter.com/cxHdHLEEPr — 3amer (@amer_k_w) March 6, 2025