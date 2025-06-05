فنان شهير يعلن توبته من قلب المسجد النبوي.. خطوة مفاجئة تهز الوسط الفني (فيديو)

أعلن الفنان المصري أحمد سعد توبته بشكل مفاجئ، إذ ظهر في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وسط أجواء روحانية تخطف الأنفاس.

وكتب سعد عبر حسابه على “إنستغرام”: “كل التعليم في حتة وتعليم القرآن في حتة لوحده.. ويا سلام لما يكون في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم”، ليُبرز عمق ارتباطه بالدين والرغبة الصادقة في الاقتراب من الله.

ويأتي هذا الإعلان بعد قرار الفنان بإزالة الوشم الذي كان على جسده، في خطوة تعكس تحوله الجذري ورغبته في الانفصال عن ماضيه والبدء بحياة جديدة قائمة على الإيمان والتوبة، وقد لاقت هذه الخطوة دعمًا واسعًا من جمهور ومحبي أحمد سعد في الوطن العربي، الذين عبروا عن فخرهم بهذا القرار.

وكانت هذه اللحظة التي شاركها سعد مع متابعيه بمثابة رسالة صريحة حول أهمية القرآن وتعاليمه، مؤكداً أن مكانة تلاوة القرآن لا تُضاهيها أي مكانة أخرى، خصوصاً عندما تكون في المسجد النبوي الشريف.

هذا القرار أثار تكهنات عدة حول إمكانية اعتزال الفنان الغناء والتركيز على مسيرته الدينية، إلا أن أحمد سعد لم يصرح بعد بأي تفاصيل إضافية حول مستقبله الفني.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان أحمد سعد كان قد أثار جدلاً سابقاً بتصريحاته الساخرة تجاه شقيقه العالم والطبيب، ما خلق موجة من التفاعل بين الجمهور، واليوم، يبدو أن سعد يسير في طريق جديد يتسم بالهدوء والاقتراب من الروحانيات.

أحمد سعد يقرأ القرآن ويتعلمه في المسجد النبوي الشريف ❤️ تم النشر بواسطة ‏‎Ahmed Elkholy‎‏ في الأربعاء، ٤ يونيو ٢٠٢٥