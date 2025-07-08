فنان فرنسي يتهم إعلامية مصرية بسرقة لوحاته

في واقعة أثارت موجة من الجدل داخل الأوساط الفنية والإعلامية، اتهم الفنان التشكيلي الفرنسي المعروف باسم “سيتي“ الإعلامية المصرية مها الصغير بالسطو على عدد من أعماله الفنية ونسبها لنفسها، وذلك خلال ظهورها في برنامج “معكم منى الشاذلي“ الذي يُعرض على قناة ON المصرية.

ونشر “سيتي” عبر حسابه الرسمي على إنستغرام صورًا توثّق ما وصفه بـ”الصدمة الصباحية”، عندما تلقى سيلًا من الرسائل التي نبهته إلى ظهور لوحاته — ومنها أعمال بعنوان Dwarka، Kigali، وBushido — في إحدى حلقات البرنامج دون أي إشارة إلى ملكيته أو حتى الإشارة إلى اسمه.

وقال الفنان الفرنسي إن ما رآه كان بمثابة صدمة، إذ عُرضت اللوحات على شاشة عملاقة، مصحوبة بتصريحات من مها الصغير توحي بأنها هي من أنجزها، بينما تُظهر الصور أن الأعمال تحمل توقيعه الواضح، بل وحتى مشاهد من محترفه الشخصي.

“عرض فني علني لسرقة فكرية موثقة”، هكذا وصف سيتي المشهد، مؤكدًا أن ما حدث هو انتهاك فجّ لحقوقه كمبدع، مضيفًا: “في عام 2025، حين يمكن التحقق من مصدر أي عمل فني بنقرة واحدة، أن يحدث هذا أمام الملايين على الهواء، ودون أي اعتذار أو حتى تفسير، هو أمر عبثي ومهين”.

ولفت الفنان إلى أن لا القناة ولا مقدمة البرنامج ولا حتى مها الصغير تواصلوا معه بعد الحادثة، مؤكدًا أنه سيُدلي بتصريحات رسمية لوسائل الإعلام في الوقت المناسب، لكنه عبّر عن امتنانه لرسائل الدعم التي تلقاها من متابعين في مصر ومختلف أنحاء العالم. وتأتي هذه الواقعة في وقت يُعد فيه احترام الملكية الفكرية أحد أبرز التحديات في العالم الفني والإعلامي، ما يفتح الباب واسعًا أمام تساؤلات حول آليات التحقق والرقابة على المحتوى المعروض في البرامج الجماهيرية.