فنان مصري يتهم السلطات التركية بالقبض على زوجته

اتهم الفنان المصري المعروف هشام عبد الله، الحكومة التركية بالقبض على زوجته غادة نجيب، مشيراً إلى أن اعتقالها “جاء لأسباب سياسية”.

وقال عبد الله عبر حسابه على منصة “إكس”: “لمن يهمه الأمر من الحكومة التركية وعلى رأسها الرئيس أردوغان.. المخابرات التركية اعتقلت زوجتي غادة نجيب من المنزل لأسباب سياسية وبعيدا عن التفاصيل وطريقة القبض عليها أمام أطفالها بشكل مهين ليس فيه رحمة أو مروءة، لا أفهم كيف يحدث هذا الاعتقال لسيدة”.

وفي عام 2018، ألقت السلطات التركية القبض على هشام عبد الله بسبب إدراج اسمه على قوائم الإنتربول كإرهابي، قبل أن يتم الإفراج عنه في وقت لاحق.

وعقب أحداث 30 يونيو 2013، خرجت الناشطة غادة نجيب وزوجها الفنان هشام عبد الله من مصر إلى تركيا، وقدما أحد برامج التوك شو المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وغادة محمد نجيب شيخ جميل صابوني هي من مواليد القاهرة في الثالث من فبراير عام 1972 من أصل سوري، وتم إسقاط الجنسية المصرية عنها، وهي حاصلة على ليسانس الحقوق، وناشطة سياسية، تزوجت من المصري هشام عبد الله في 13 مارس عام 1999 وحصلت على الجنسية المصرية.

وفي عام 2016، أصدر النائب العام المصري نبيل صادق، قرارا بالموافقة على وضع كل من الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب على قوائم ترقب الوصول إلى الأراضي المصرية.

كما قضت الدائرة 14 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة الفنان هشام عبد الله وزوجته غادة نجيب بالسجن 5 سنوات، في القضية المعروفة بـ”إعلام الإخوان”.

وفي يونيو2021، أعلنت غادة نجيب عبر حسابها في “فيسبوك أن السلطات التركية أبلغت زوجها رسميا أنها ممنوعة من التدوين على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أنها مؤخرا كثفت من انتقاداتها للدولة المصرية مع بدء التحضيرات للانتخابات الرئاسية المرتقبة.

في دولة مؤسسات يحكمها القانون وتكفل حرية الرأي للجميع وتحترم المرأة بشكل عام.

ارجو من يهمه الامر ان يصحح الوضع بما يتماشى مع مبدأ الأنصار والمهاجرين

مع العلم اننا لم نخرج من بلادنا من اجل اعلاء كلمة الحق ان نكتمها في بلاد المسلمين خوفا او قهرا — ابن البلد هشام عبدالله (@abnalbl62532021) October 2, 2023