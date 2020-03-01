فنان مغربي يتبرع بمنزله لتحويله إلى«فضاء ثقافي»

عبد الوهاب الدكالي من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي ولقب بعميد الأغنية المغربية [مملكة برس]

تبرع الفنان المغربي، عبد الوهاب الدكالي، بمنزله في الدار البيضاء، لصالح جمعية “أصدقاء الفنان عبد الوهاب الدكالي”، لتحويلها من منزل إلى فضاء ثقافي.

وأفادت مصادر مقربة من الفنان المغربي الدكالي بأنه قرر إبراز موهبته في الرسم من خلال عرض مجموعة من الصور له، عبر الفضاء الثقافي الجديد، بالإضافة إلى فتح الباب أمام المواهب لعرض أفكارهم الفنية، وأيضا لتنظيم مجموعة من اللقاءات الثقافية.

ونشأ عبد الوهاب الدكالي، الذي يعتبر من عمالقة الطرب الكلاسيكي المغربي والعربي ولقب بعميد الأغنية المغربية، بمدينة فاس، وتلقى دروسا في الموسيقى والتمثيل والرسم مند الصغر. بدأ حياته الفنية عام 1957، ونال عدة جوائز وأوسمة جعلته أفضل شخصية بالعالم العربي لعام 1991.

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