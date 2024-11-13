فنح باب التسجيل في كلية ضباط الشرطة للعام الدراسي 2024-2025



أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، عن فتح كلية ضباط الشرطة عن باب القبول والتسجيل للطلبة الجدد للالتحاق بالدراسة للعام الدراسي 2024-2025، وذلك ابتداءً من تاريخ هذا الإعلان علماً بأن مدة الدراسة سنتان.

وأوضحت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية فيسبوك أنه، “يحصل المتخرج منها على رتبة ملازم وشهادة دبلوم في العلوم الأمنية، ويتم تقديم المستندات المطلوبة لأقرب مديرية أمن لمن يرغب في الالتحاق.

كما حدد الوزارة الشروط التالية:

▪ أن يكون ليبي الجنسية وألا يحمل جنسية دولة أجنبية.

▪ أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة بتقدير جيد جداً أو ممتاز للعام الدراسي 2023-2024.

▪ أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يُحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولو كان قد رد إليه اعتباره.

▪ ألا يقل عمره عن 18 سنة ولا يزيد عن 25 سنة.

▪ أن يكون لائقاً صحياً ونفسياً، وتثبت اللياقة بالكشف الطبي المقرر.

▪ ألا يقل طوله عن 170 سم.

▪ ألا يكون من ذوي السوابق الجنائية.

▪ ألا يكون قد سبق فصله من الكلية لأي سبب من الأسباب.

▪ ألا يكون متزوجاً من أجنبية.

▪ أية شروط أخرى يصدر بها قرار من وزير الداخلية ولا تتعارض مع قانون هيئة الشرطة.