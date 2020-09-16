فنزويلا.. إسقاط طائرة أمريكية تحمل «مخدرات»

صرح وزير الداخلية الفنزويلي نيستور ريفيرول، عبر تغريدة بالتويتر إن جيش بلاده أسقط طائرة أمريكية تنقل مخدرات، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد.

وأضاف الوزير، في تغريدته على “تويتر” نشر فيها صورة للطائرة بعد تحطمها: “تم إسقاط طائرة تحمل مخدرات برقم تسجيل أمريكي، عبرت بشكل غير قانوني المجال الجوي للبلاد في ولاية زوليا”.

وغالبا ما يسقط الجيش الفنزويلي، طائرات مجهولة الهوية تستخدمها مافيا المخدرات. وتم إسقاط آخر طائرة من هذا القبيل، في يوليو الماضي، وتبين أنها أيضا تحمل رقم تسجيل أمريكي بحسب مانقلت قناة “روسيا اليوم”.

وفي عام 2013، سمح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بإسقاط أي طائرة تستخدمها مافيا المخدرات في المجال الجوي للبلاد.

Inutilizada aeronave del narcotráfico con matrícula norteamericana, que ingresó ilegalmente al espacio aéreo venezolano por el estado Zulia.#LaVerdadDeVenezuela #15Sep pic.twitter.com/qncyzKqMrc — Néstor Reverol (@NestorLReverol) September 15, 2020