فنزويلا تتكبد خسائر بـ700 مليار دولار بسبب العقوبات الأمريكية

أعلنت فنزيلا أن العقوبات الأمريكية ضدها تسببت في خسائر بلغت حوالي 700 مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز ، يوم الاثنين، في ندوة دولية عُقدت في مدينة سانتا كروز دي لا سييرا البوليفية إن صناعة النفط الفنزويلية تكبدت خسائر تقدر بنحو 232 مليار دولار بسبب العقوبات، والتي جمدت بالإضافة إلى ذلك أكثر من 22 مليار دولار من الأصول الفنزويلية في البنوك الدولية.

وأفادت أن الولايات المتحدة لم تلتزم برفع العقوبات على النحو المنصوص عليه في اتفاق بربادوس الذي تم التوصل إليه بين الحكومة وأحزاب المعارضة الفنزويلية في أكتوبر 2023.

وساهم الاتفاق في إصدار الولايات المتحدة إعفاء، عُرف باسم الترخيص العام 44، يشمل حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في أكتوبر 2023، لكن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أعادت فرض العقوبات على فنزويلا في يناير الماضي، قائلة بأن هذه الخطوة كانت ردا على قرار مادورو بحظر مرشح المعارضة الرئيسي من الترشح للرئاسة.

ودعت رودريغيز للتفكير في هيكل مالي جديد، وقالت: في ضوء السياسات الأمريكية الأحادية الجانب، تحتاج أمريكا اللاتينية إلى هيكل مالي جديد، من خلال إجراء المعاملات التجارية باستخدام العملات الخاصة”.