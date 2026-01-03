فنزويلا تحت النار الأمريكية.. قتلى ومداهمات واعتقالات!

أعلنت نائبة الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز سقوط عدد من القتلى بين المدنيين والعسكريين جراء الضربات الأمريكية التي استهدفت أراضي فنزويلا، معتبرة الهجوم عدوانًا وحشيًا يهدد الأمن الوطني لشعبها.

وأكدت وزارة الخارجية الفنزويلية أن كاراكاس تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، داعية المجتمع الدولي ودول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى التضامن الفعّال مع البلاد لمواجهة ما وصفته بالعدوان الإمبريالي.

ودعا وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز المواطنين إلى تجنّب الفوضى والذعر بعد الهجمات الأمريكية التي طالت المدنيين في العاصمة كاراكاس.

وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على الانضباط، مشيرًا إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية تعمل بكامل طاقتها لحماية سيادة البلاد واستقرارها، وأضاف: “النصر لنا، لأننا نسير برفقة العقل والكرامة”.

وأوضح أن السلطات الفنزويلية تحقق حالياً لتحديد عدد الضحايا والجرحى بين المدنيين بعد سلسلة انفجارات عنيفة انتشرت في مناطق عدة من المدينة، وسط مقاطع فيديو على وسائل التواصل تظهر الدخان والفوضى.

وفي الوقت ذاته، أعلنت المدعية العامة الأمريكية باميلا بوندي أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس سيحاكمان قريبًا في المحاكم الأمريكية بتهم تشمل التآمر للإرهاب المتعلق بالمخدرات، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة الرشاشات والأجهزة التدميرية، إضافة إلى التآمر لاستهداف الولايات المتحدة.

وقد أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقوات العسكرية على العملية، مؤكداً نجاحها واعتقال مادورو ونقله خارج فنزويلا، ووصف العملية بالبارعة والناجحة ضد المتاجرين بالمخدرات على المستوى الدولي.

من جهته، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن المملكة المتحدة لم تشارك بأي شكل في الضربات الأمريكية، مشدداً على التزام بلاده بالقانون الدولي، وموضحًا أنه يراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة نحو 500 مواطن بريطاني مقيم في فنزويلا.