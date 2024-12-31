فنزويلا.. تحدّيات «تيك توك» تقتل 3 أطفال والسلطات تغرّم الشركة 10 ملايين دولار

أصدرت المحكمة العليا في فنزويلا، “غرامة قدرها 10 ملايين دولار ضد منصة “تيك توك”، بسبب “عدم تنفيذ تدابير” لمنع انتشار تحديات فيديو تحقق انتشارا واسعا للغاية، والذي يعتقد أنها أدت في الآونة الأخيرة إلى وفاة 3 أطفال”.

وقالت القاضية تانيا داميلو: إن “تيك توك” تصرفت بطريقة شابها الإهمال، ومنحت الشركة مهلة 8 أيام لدفع الغرامة، كما أمرتها بفتح مكتب لها في فنزويلا للإشراف على المحتوى وضمان امتثاله للقوانين المحلية”.

هذا وكانت فنزويلا “حجبت العشرات من المواقع الإلكترونية في السنوات الماضية، لعدم امتثالها للوائح التي حددتها لجنة الاتصالات المحلية”.

وفي نوفمبر الماضي، “اتهم رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، “تيك توك” بالتسبب في وفاة فتاة تبلغ 12 عاما، التي يُزعم أنها توفيت بعد المشاركة في تحد على “تيك توك” يتضمن تناول أقراص مهدئة دون النوم”.