فنزويلا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن

طلبت حكومة فنزويلا عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث الإجراءات العسكرية الأمريكية في البحر الكاريبي، معتبرة أنها تهدد السلام والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجاء الطلب في رسالة وجهتها فنزويلا إلى سفير روسيا لدى الأمم المتحدة رئيس المجلس فاسيلي نيبينزيا، اتهمت فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسعي للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والتسبب في تهديدات للسلام والأمن في المنطقة.

وأعربت حكومة مادورو عن توقعها لوقوع “هجوم مسلح” ضد فنزويلا خلال وقت قصير، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يستخدم مكافحة تهريب المخدرات كذريعة لعمليات عسكرية تهدف في الحقيقة إلى تغيير النظام والسيطرة على الموارد الطبيعية للبلاد.

يأتي هذا التطور بعد يوم من تصويت الكونغرس الأمريكي ضد تشريع كان سيضع قيودًا على قدرة ترامب في استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المخدرات، في وقت نفذ فيه الجيش الأمريكي أربع ضربات مميتة في البحر الكاريبي في إطار ما وصفه ترامب بـ”الصراع المسلح” مع كارتلات المخدرات.