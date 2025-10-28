فنزويلا تكشف خطة أمريكية لتصعيد الصراع في البحر الكاريبي

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن “الاستفزاز المخطط له من قِبل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في المياه الفنزويلية قبالة ترينيداد وتوباغو كان يهدف لتفجير إحدى السفن لإيجاد ذريعة لصراع عسكري”.

وأوضح مادورو، خلال برنامجه التلفزيوني “مع مادورو +”، أن السلطات الفنزويلية ألقت القبض على مجموعة من المرتزقة يُشتبه في أنهم تلقوا تدريبًا وتمويلًا من وكالة المخابرات الأمريكية، وكشفت الخطة الاستفزازية قبل تنفيذها.

وأضاف أن الحكومة الفنزويلية قدمت المعلومات لحكومة ترينيداد وتوباغو، التي تؤكد تلقيها للمعلومات، وأن الاحتجاجات اندلعت في فنزويلا احتجاجًا على هذه المخططات.

وأشار مادورو إلى أن حكومته منعت بالفعل ثلاث هجمات إرهابية سابقة، شملت محاولة تفجير ساحة احتفالية وزرع عبوة ناسفة لمهاجمة مبنى السفارة الأمريكية في كاراكاس.

من جهته، سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السماح لوكالة المخابرات المركزية بتنفيذ “عمليات سرية” تهدف إلى زعزعة استقرار حكومة مادورو، فيما أكدت كاراكاس أن هذه الخطوات تشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ووصفتها بمحاولة استفزاز وتهديد لاستقرار المنطقة.