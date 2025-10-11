فنزويلا تهدد بالرد على أمريكيا والأمم المتحدة تراقب الوضع

في جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي، طالب الممثل الدائم لفنزويلا لدى الأمم المتحدة، صموئيل مونكادا، مجلس الأمن بالاعتراف بأن التصعيد العسكري الأمريكي في البحر الكاريبي يمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين.

وأشار مونكادا إلى أن بلاده تقترح على المجلس اتخاذ ثلاث خطوات:

الاعتراف بوجود تهديد ناتج عن التحركات الأمريكية. اتخاذ إجراءات لتفادي تدهور الوضع. اعتماد قرار يُلزم جميع الدول باحترام سيادة واستقلال فنزويلا.

اتهم مونكادا الولايات المتحدة بارتكاب “إعدامات خارج نطاق القضاء” عقب قصفها لأربعة قوارب في البحر الكاريبي، ما أسفر عن مقتل 21 مدنيًا أعزل، واصفًا ذلك بأنه “مجزرة وليست دفاعًا عن النفس”.

وأضاف أن التصعيد مرتبط بـ”الإدمان الخطير على النفط” وأن الولايات المتحدة تحاول السيطرة على مصادر النفط العالمية، معتبرًا أن النفط الفنزويلي هو السبب في التهديد العسكري.

وحذر من أن هدف واشنطن هو الإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وتثبيت “نظام دمية” يعمل لمصلحتها، معتبراً أن هذا تدخل سافر في شؤون فنزويلا يهدد السلم الدولي.

وشدد مونكادا على أن بلاده ستدافع عن نفسها وحقها في السيادة إذا تعرضت لأي اعتداء أمريكي، مؤكداً أن هذه الخطوات الأمريكية تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.

وفي وقت لاحق من الجلسة، تدخل المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، مؤكدًا أن التحركات العسكرية الأمريكية قبالة سواحل فنزويلا “تشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي”.

وأضاف نيبينزيا أن الحكومة الفنزويلية لديها كل الأسباب للاعتقاد بأن الولايات المتحدة تستعد للانتقال من التهديد إلى الفعل العسكري.

وذكر أن الوضع يتدهور بسرعة وأن الأنشطة العسكرية الأمريكية بالقرب من السواحل الفنزويلية تزداد بشكل خطير، مما يشكل خطرًا متزايدًا على الاستقرار في المنطقة.

وشبه مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، الرواية الأمريكية حول ما يسمى بـ “كارتل الشمس” في فنزويلا بسيناريو لفيلم هوليوودي، معتبرًا أن الادعاءات حول وجود كارتل لتهريب المخدرات تفتقر إلى أي دليل ملموس.

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول الوضع في فنزويلا، قال نيبينزيا: “تحاول الدعاية الأمريكية إقناعنا بوجود كارتل أسطوري يُسمى ‘كارتل الشمس’، ويُزعم أنه يهرب كميات ضخمة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة، ويقوده الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وهو ما يبدو سيناريو مثاليًا لفيلم هوليوودي ضخم، حيث ينقذ فيه الأمريكيون العالم مجددًا”.

وأضاف أن هذه الادعاءات “لا تستند إلى أي حقائق على الإطلاق”.

وأشار إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لم يصنف فنزويلا كأحد مراكز تهريب المخدرات، مؤكدًا أن 87% من الكوكايين الذي يصل إلى الولايات المتحدة يتم تهريبه عبر المحيط الهادئ.

كما لفت نيبينزيا إلى أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية في مارس 2025 لم يذكر “كارتل الشمس” على الإطلاق، مما يشير إلى أن هذا الادعاء لم يكن قد اختُرع بعد.

وفي ذات الجلسة، وجهت إيران أيضًا انتقادات حادة للتحركات الأمريكية ضد فنزويلا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن “التحركات الأمريكية في منطقة الكاريبي تهدد السلام والأمن الإقليميين” وأن “هذا التصعيد يشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الفنزويلية”.

وأضاف بقائي أن الهجمات الأمريكية على قوارب الصيد الفنزويلية تمثل “انتهاكًا صارخًا للميثاق الأممي والقانون الدولي”، مطالبًا بوقف هذه الأعمال العسكرية فورًا.

كما دعا المسؤول الإيراني إلى تحرك عاجل من مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة للضغط على الولايات المتحدة لوقف “التدخل العسكري غير القانوني في شؤون فنزويلا”، مؤكدًا أن على المجتمع الدولي احترام سيادة فنزويلا كدولة عضو في الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التصريحات بعد فترة من تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا، حيث كانت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نشرت قوات بحرية في منطقة البحر الكاريبي بزعم مكافحة عصابات المخدرات، لكن فنزويلا اعتبرت هذه التحركات تهديدًا مباشرًا لسيادتها، خاصة بعد وقوع عدة اشتباكات بحرية بين القوات الأمريكية والزوارق الفنزويلية.

وزير الحرب الأمريكي يعلن إنشاء فرقة عمل جديدة لـ”سحق” عصابات تهريب المخدرات بتوجيه من ترامب

أعلن وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث، عن تأسيس فرقة عمل مشتركة جديدة تحت قيادة القيادة الجنوبية الأمريكية، بهدف مكافحة عصابات تهريب المخدرات في أمريكا الوسطى والجنوبية ومنطقة البحر الكاريبي.

هيغسيث أكد أن الهدف من هذه الفرقة هو “سحق العصابات، ووقف السموم، وحماية أمان الولايات المتحدة”، موضحًا في منشور على منصة “إكس” رسالة واضحة: “إذا حاولت تهريب المخدرات إلى سواحلنا، فسوف نوقفك ميتًا”.