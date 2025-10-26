فنزويلا على صفيح ساخن.. مادورو يحذر واشنطن ويرفع سقف التهديدات العسكرية

قدّم الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، طلبًا رسميًا إلى المحكمة العليا في البلاد لسحب جنسية زعيم المعارضة ليوبولدو لوبيز، متهمًا إياه بالترويج لغزو عسكري وحصار اقتصادي ضد الدولة الكاريبية.

وأشار بيان صادر عن نائبة الرئيس، ديلسي رودريغيز، إلى أن الطلب يستند إلى المادة 130 من دستور جمهورية فنزويلا البوليفارية.

وأضاف البيان: “ستتخذ وزارة الخارجية والهيئة الوطنية لشؤون الهجرة واللجوء الإجراءات اللازمة فورًا، وفقًا للإجراءات ذات الصلة، لإلغاء جواز سفر الشخص المذكور”.

وأكدت رودريغيز أن الدولة الفنزويلية تمتلك موارد كافية لضمان سلامة أراضي الجمهورية وسيادتها في مواجهة القوى الأجنبية ومن يسعون إلى تقويض الاستقلال الوطني.

في سياق متصل، أمر وزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسث، الجمعة الماضي، بنشر حاملة الطائرات “جيرالد فورد” ومجموعة من السفن الحربية المرافقة لها في منطقة قيادة القوات الجنوبية الأمريكية، تزامنًا مع تصاعد التوتر مع فنزويلا، التي تتهم واشنطن بالسعي للتدخل في شؤونها بذريعة مكافحة تجارة المخدرات.

كما وجّه الرئيس مادورو يوم الخميس الماضي نداءً باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة حذر فيه من شن “حرب مجنونة”، في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن وكاراكاس.

وجاءت تصريحاته عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تفويضه بعمليات سرية ضد فنزويلا، وسط حملة عسكرية أمريكية مكثفة تستهدف مهربي مخدرات مزعومين في منطقتي الكاريبي والمحيط الهادئ، وفق وسائل إعلام غربية.