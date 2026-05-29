فنزويلا على مفترق طرق.. المعارضة تطرح «مرحلة انتقالية» بعد مادورو

أعلنت زعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، أنها مستعدة للدخول في مفاوضات سياسية تهدف إلى ترتيب مرحلة انتقال ديمقراطي للسلطة في فنزويلا، وذلك مع الرئيسة بالوكالة ديلسي رودريغيز، عقب التطورات السياسية التي أعقبت الإطاحة بنيكولاس مادورو في يناير الماضي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل حول نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024، التي تؤكد المعارضة أن مرشحها إدموندو غونزاليس أوروتيا هو الفائز بها، في حين أعلنت السلطات آنذاك فوز الرئيس نيكولاس مادورو، ما فجّر أزمة سياسية حادة ما زالت تداعياتها مستمرة حتى اليوم.

وفي بيان رسمي، دعت ماتشادو الولايات المتحدة إلى دعم ما وصفته بـ«مفاوضات سياسية جادة وحازمة ومسؤولة» مع ما أسمته “النظام الانتقالي”، بهدف استعادة المسار الديمقراطي في فنزويلا، مؤكدة أن الأولوية في هذه المرحلة هي الوصول إلى تسوية سياسية تمهد لإجراء انتخابات رئاسية «حرة وشفافة وذات سيادة».

وأضافت زعيمة المعارضة أن المرحلة المقبلة تتطلب توافقاً داخلياً مدعوماً بضغوط دولية، لضمان انتقال سياسي منظم ينهي حالة الانقسام الحاد داخل البلاد، ويعيد بناء المؤسسات الدستورية على أسس ديمقراطية.

وفي سياق متصل، عبّرت ماتشادو عن ثقتها في توجهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الملف الفنزويلي، مشيرة إلى أن إدارته سمحت سابقاً بعمليات عسكرية ضد كراكاس في يناير بهدف اعتقال مادورو، في تطور يعكس حجم الانخراط الأمريكي في الأزمة السياسية.

كما أكدت أنها تعتزم خوض الانتخابات المقبلة، رغم عدم تحديد موعد رسمي للاستحقاق حتى الآن، مضيفة خلال زيارة لها إلى بنما أنها ماضية في مشروعها السياسي، وقالت بوضوح: «سأترشّح».

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمح إلى إمكانية إجراء انتخابات جديدة في فنزويلا بعد اعتقال مادورو في الثالث من يناير، دون الإعلان عن جدول زمني واضح، ما أبقى المشهد السياسي في حالة من الغموض.

وفي المقابل، تتولى ديلسي رودريغيز، النائبة السابقة لمادورو، إدارة البلاد بالوكالة في ظل مرحلة انتقالية معقدة، بينما تعتبر الحكومة الفنزويلية أن ماتشادو “منفية وهاربة”، وتتهمها بالدعوة إلى تدخل عسكري خارجي ضد البلاد.

هذا وتعيش فنزويلا منذ سنوات حالة من الانقسام السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة، تخللتها أزمات اقتصادية خانقة وعقوبات دولية متتالية، إلى جانب صراع على شرعية السلطة بعد الانتخابات المثيرة للجدل. ويظل ملف الانتقال السياسي أحد أكثر الملفات تعقيداً في أمريكا اللاتينية، في ظل تداخل الأدوار الإقليمية والدولية، خاصة الولايات المتحدة.