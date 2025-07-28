فنزويلا.. فوز ساحق لـ«حزب مادورو» في الانتخابات المحلية والمعارضة تشكك بالنتائج

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الاثنين، فوزًا كبيرًا لحزبه “الحزب الاشتراكي المتحد” في الانتخابات البلدية التي جرت مؤخرًا، رغم مقاطعة واسعة من قِبل المعارضة.

وقال مادورو في خطاب رسمي إن حزبه فاز بـ285 بلدية من أصل 335 بلدية في الاستحقاق الذي شهد مشاركة نحو 44% من الناخبين، حيث صوت أكثر من ستة ملايين ناخب، وفق الهيئة الانتخابية التي تتهمها المعارضة بالانحياز للرئيس.

ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى للانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو، والتي شهدت جدلاً واسعًا بعد اتهامات المعارضة بالغش وعدم شفافية النتائج، وسط رفض للهيئة الانتخابية واتهامات باستخدام ذريعة “القرصنة المعلوماتية” لتبرير عدم الكشف عن تفاصيل الأصوات.

وكانت المعارضة قد قاطعت الانتخابات التشريعية في مايو الماضي، التي فاز فيها معسكر مادورو بغالبية المقاعد.