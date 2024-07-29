فنزويلا.. «مادورو» يفوز بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية

فاز رئيس فنزويلا، “نيكولاس مادورو”، بولاية ثالثة في الانتخابات الرئاسية، متغلباً على مرشح المعارضة “إدموندو غونزاليس أوروتيا”.

وبحسب وكالة رويترز، قالت لجنة الانتخابات، “إن “مادورو”، حصل على 51 في المئة من الأصوات، بعد فرز 80 في المئة من صناديق الاقتراع”.

وقال إلفيس أموروزو رئيس المجلس الانتخابي الوطني الفنزويلي، “إنه بعد معالجة 80% من البروتوكولات حصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على 51.2% من الأصوات”، مشيرا “إلى أنه نتيجة لذلك، يمكن اعتبار مادورو فائزا بالانتخابات الرئاسية في فنزويلا”.

وأضاف: “إن أكثر من 11 مليون صوت كانت صالحة خلال يوم الانتخابات”، مشيرا “إلى أن “مادورو”، حصل على 5 ملايين و 150 ألف صوت، أي بنسبة 51.20 بالمئة في تصويت جرى دون حوادث وبنسبة إقبال بلغت 59 بالمئة، فيما حل “غونزاليس”، ثانياً بـ 4 ملايين و445 ألفاً و 978 صوتاً، بنسبة 44.2 بالمئة.

يشار إلى أن “مادورو”، يتولى رئاسة فنزويلا منذ عام 2013، وستكون هذه الولاية الرئاسية الثالثة بالنسبة له، وسيتم حفل تنصيب رئيس فنزويلا في 10 يناير 2025، وستكون فترة ولايته ست سنوات.