فنزويلا: نقترب من إنتاج مليون برميل من النفط يوميا

أعلن وزير النفط الفنزويلي، بيدرو تيليشيا، أن “بلاده تقترب من إنتاج مليون برميل نفط يوميا لأول مرة منذ أكثر من خمس سنوات”.

وقال تيليشيا: “يمكننا القول رسميا إننا تجاوزنا 950 ألف برميل يوميا هذا الشهر”، مضيفا: “نحن قريبون جدا من إنتاج مليون برميل”.

هذا وبلغ إنتاج النفط ذروته في عام 2008 مع 3,5 مليون برميل يوميا، لكنه تراجع بعد سنوات بسبب العقوبات الأمريكية، والشهر الماضي أعادت واشنطن فرضت عقوبات على كراكاس بعد ستة أشهر على تخفيفها.

كما بلغ إنتاج فنزويلا 910 آلف برميل يوميا بحلول نهاية مايو الفائت، وانخفض إنتاج البلاد إلى أقل من مليون برميل يوميا في 2019 عندما فرضت الولايات المتحدة عقوبات إثر إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو قبل عام، وبحلول 2020 كان الرقم أقل من 400 ألف برميل.