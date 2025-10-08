فنزويلا وروسيا تعززان التعاون.. بوتين يزور طاجيكستان

وقع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، على اتفاقية الشراكة والتعاون الاستراتيجي بين فنزويلا وروسيا لمدة عشر سنوات، وذلك تزامنًا مع يوم ميلاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وخلال لقاء مع السفير الروسي في كاراكاس، أعرب مادورو عن شكره للجمعية الوطنية التي صادقت بالإجماع على الاتفاقية، والتي تحدد خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجالات السياسة، الاقتصاد، العلوم، التكنولوجيا، والإنسانيات.

ووصف مادورو الاتفاقية بأنها “أفضل هدية يمكن تقديمها”، مؤكداً أنها ستعزز العلاقات الثنائية بين فنزويلا وروسيا في السنوات القادمة.

يُذكر أن الرئيس بوتين احتفل يوم الثلاثاء بعيد ميلاده الثالث والسبعين، وتلقى تهاني من أكثر من 40 زعيمًا عالميًا.

بوتين يصل إلى طاجيكستان في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى العاصمة الطاجيكية دوشنبه اليوم في زيارة دولة رسمية تستمر من 8 إلى 10 أكتوبر، وتعد هذه الزيارة فرصة لتعزيز العلاقات بين روسيا وطاجيكستان في مختلف المجالات.

وخلال زيارته، سيشارك بوتين في فعاليات القمة الثانية لآسيا الوسطى وروسيا، فضلاً عن اجتماعات مع رؤساء دول رابطة الدول المستقلة.

كما سيجري محادثات مع الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمانوف، حيث سيركز الجانبان على تطوير الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين، مع توقيع عدد من الوثائق المهمة بين الحكومتين.

كما من المتوقع أن يلتقي الرئيس الروسي نظيره الأذربيجاني إلهام علييف لمناقشة التعاون بين البلدين.

وفي إطار قمة آسيا الوسطى وروسيا، التي ستعقد يوم الخميس، سيتناول المشاركون تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا الأمن الإقليمي وخاصة الوضع في أفغانستان والشرق الأوسط.

وخلال اجتماع مجلس رؤساء دول رابطة الدول المستقلة يوم الجمعة، سيبحث بوتين مع القادة الآخرين التعاون المستقبلي في المجالات الأمنية والعسكرية، وتطوير استراتيجيات لمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، إلى جانب تعزيز أمن الطاقة الإقليمي.

وتتضمن زيارة الرئيس الروسي أيضًا لقاءات ثنائية مع زعماء عدد من البلدان لتعميق العلاقات السياسية والاقتصادية.