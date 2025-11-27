فنلندا تبدأ مناورات عسكرية واسعة قرب الحدود الروسية

بدأت اليوم الخميس، مناورات عسكرية في فنلندا قرب الحدود مع روسيا بمشاركة 6.5 آلاف عنصر من القوات المسلحة وأكثر من 900 وحدة من المعدات، بحسب ما أفادت القوات البرية الفنلندية.

وأوضحت القوات أن المناورات التي تحمل اسم “Lively Sentry 25” ستستمر من 27 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 4 ديسمبر، بمشاركة وحدات من فيلق الحرس الخاص بالجنود المتخصصين، ولواء الدبابات، ولواء بوري، ولواء كاريليا، وأكاديمية القوات البرية، والجناح الجوي الكاريلي، وحرس الحدود.

وأشار بيان القوات البرية إلى استخدام أكثر من 900 وحدة من المعدات، تشمل الدبابات، والمروحيات من طراز MD500، والمقاتلات، والطائرات بدون طيار، على أن تجري التدريبات في مناطق أوسيميا، وبيايات-هيامي، ومنطقة كوميلاكسو الحدودية مع روسيا.

وتأتي هذه المناورات ضمن سلسلة تدريبات واسعة النطاق لناتو وفنلندا، بعد انضمام الأخيرة إلى التحالف في أبريل 2023، وكان السفير الروسي في فنلندا، بافل كوزنتسوف، قد أشار في فبراير إلى أن فنلندا كثفت عدد التدريبات الوطنية ووُضعت خطة لإقامة 115 مناورة خلال عام 2025، فيما شهدت الأراضي الفنلندية لأول مرة في 2024 مناورات واسعة النطاق للناتو.

وفي مارس 2024، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن انضمام السويد وفنلندا إلى الناتو خطوة بلا جدوى من منظور حماية مصالحهما الوطنية، مشددًا على أن روسيا ستواصل نشر قواتها وأنظمة الصواريخ بالقرب من الحدود المشتركة.

وتُعد مناورات Lively Sentry 25 جزءًا من جهود فنلندا لتعزيز الجاهزية العسكرية والاستعداد للتحديات الأمنية في المنطقة، وسط تصاعد التوترات بين الغرب وروسيا على الحدود الشمالية الشرقية لأوروبا.

بوتين: روسيا بحاجة للاعتراف الدولي بقراراتها بشأن أوكرانيا ومستعدة لمناقشة الخطة الأمريكية للتسوية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن روسيا بحاجة إلى اعتراف دولي من اللاعبين الرئيسيين بالقرارات التي ستتخذها بشأن التسوية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن هذا الاعتراف لا يشمل أوكرانيا نفسها.

وقال بوتين للصحفيين عقب زيارته إلى قيرغيزستان: “الاعتراف بالقرارات يعني أن بعض الأراضي أصبحت قانونياً تحت السيادة الروسية، وأي هجوم عليها سيكون هجومًا على روسيا، وإلا فسيعتبر محاولة لاستعادة أراضٍ تعود شرعيًا لأوكرانيا”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا ترغب في التوصل إلى اتفاق مع أوكرانيا، لكنه وصف ذلك بأنه مستحيل عمليًا وقانونيًا في الوقت الحالي.

كما تناول بوتين الخطة الأمريكية بشأن أوكرانيا، موضحاً أنها قائمة من القضايا المقترحة للنقاش وليس مشاريع معاهدات، وأنه يجب مناقشة كل بند منها بجدية. وأكد على استعداد موسكو لاستقبال وفد أمريكي الأسبوع المقبل لمناقشة الخطة.

وجاءت تصريحات بوتين خلال زيارة رسمية لبيشكيك استمرت من 25 إلى 27 نوفمبر، حيث التقى الرئيس القرغيزي صادير جاباروف، وشارك في قمة منظمة معاهدة الأمن الجماعي، وناقش الجانبان شراكة استراتيجية تشمل مختلف القطاعات.