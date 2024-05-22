فني تخدير يسرق هواتف المرضى في بنغازي

أوقف مركز شرطة رأس إعبيدة في بنغازي، فني تخدير يعمل بإحدى المُستشفيات، بتهمة سرقة عدة هواتف محمولة من المرضى.

وذكرت مديرية أمن بنغازي أمس الثلاثاء، أن أحد المواطنين قدم شكوى مفادها تعرضه لسرقة هواتفه المحمولة وساعة يد وخاتم ومبلغ مالي من داخل غرفة العناية في أحد المستشفيات.

وعندما توجه أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة، وبعد مراجعة كاميرات المراقبة تمت مشاهدة أحد الأشخاص في وضع اشتباه وجرى تحديد هويته، وتبين أنه أحد العاملين بالمستشفى ويعمل فني تخدير.

وجرى إعداد كمين محكم، وضبطه وضبط بحوزته الهواتف المسروقة، وتم الانتقال به إلى المركز، وتبين أنه يُدعى (أ.م.أ) من مواليد 1998، واعترف بما نُسب إليه، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة.