فوائد الثوم على الجسم عند تناوله بستمرار

قالت الدكتورة سفيتلانا فوس، خبيرة التغذية الروسية، أن تناول الثوم باعتدال يؤثر إيجابيا في القلب والأوعية الدموية ويحسن عمل الجهاز الهضمي ويعزز المناعة.

ووأضافت خبيرة التغذية الروسية أن “الثوم يحتوي على مركب أليسين الذي يحتوي على مركبات الكبريت العضوية، وهي مضادة للبكتيريا ” وكذلك مواد مبيدة للفطريات.

وتقول، “للثوم الطازج والمطبوخ فوائد مختلفة. لأن المعالجة الحرارية تخفض من خصائصه المفيدة، وكلما زاد فترة تعرضه للحرارة فقد خصائص أكثر، فمن الأفضل تناول الثوم الطازج.

مشيرة، ” الثوم الطازج يمكن أن يفقد نسبة كبيرة من خصائصه المفيدة تحت “تأثير الأكسجين”، لذلك لكي نحافظ على هذه الخصائص، يجب تقطيعه أو سحقه قبل استخدامه مباشرة.

وتنصح الخبيرة بتناول إلى حد 15 غراما من الثوم في اليوم بهدف تحسين عمل الجهاز الهضمي والقلب والأوعية الدموية.

ولكن هذا لا يشمل الجميع، وتقول، “الزيوت الطيارة ومركب أليسين الموجودة في الثوم، تهيج الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي والمرارة والمجاري البولية. لذلك فإن تناول الثوم بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة. كما أن الكثيرين يمتنعون عن تناوله بسبب رائحته الحادة”.