فوائد مدهشة لتناول البيض  

يعتبر البيض من الأطعمة المحمّلة بالكثير من العناصر الغذائية المختلفة، حيث يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تشكل أجزاء أساسية من أي نظام غذائي صحي، كما ويعد البيض واحداً من أفضل مصادر البروتين المتاحة.

ما هي فوائد البيض؟

يغذي الجسم بما يحتويه من الأحماض الأمينية.

يحتوي البيض على أكثر من فيتامين ومحتوى معدني.

يزيد من الكوليسترول الجيد ويحمي صحة القلب.

استهلاك البيض بمعدل معين يقوي جهاز المناعة.

يوفر نمو العضلات والعظام.

يحمي صحة العينين.

يقوي الذاكرة.

مفيد جداً لصحة الدماغ.

يزيد من محتوى الحديد في الجسم.

يلبي متطلبات الجسم من البروتين.

يحمي الأطفال من الالتهابات.

يقلل من خطر الإصابةبالسمنة.

ما هي أضرار البيض؟

قد يحتوي البيض النيء أو غير المطبوخ جيدًا على بكتيريا تدخل من خلال المسام الموجودة في القشرة، وقد يحتوي البيض النيء بشكل خاص على جراثيم السالمونيلا.

كما يعتبر البيض أحد أنواع الطعام الثمانية التي تعتبر من مسببات الحساسية الغذائية، ويمكن أن يسبب البيض أو الأطعمة التي تحتوي على البيض ردود فعل مهددة للحياة لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه هذا الطعام.

كم عدد البيض الذي يجب نتناوله يومياً؟

يُنصح بتناول بيضة واحدة يومياً للأشخاص الأصحاء والأطفال في سن النمو، ويجب أن يتناول الأشخاص الذين يعانون من تقييد الكوليسترول 300 ملغ كحد أقصى من الكوليسترول يومياً، لذلك، يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم تناول البيض 3-4 أيام في الأسبوع.

هذا ويحتوي البيض أيضاً على مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة، مثل فيتامين ب12 الذي يعزز إنتاج خلايا الدم الحمراء وصحة الجهاز العصبي، وفيتامين “أ” الذي يدعم صحة العيون والمناعة، والكولين الضروري لنمو الدماغ ووظائف الكبد، والسيلينيوم الذي يعمل كمضاد للأكسدة ويساعد في دعم صحة الغدة الدرقية.

المصدر: مواقع الكترونية