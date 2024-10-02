فوائد مدهشة لثمرة «الرمان»

تعتبر فاكهة “الرمان”، من أكثر الفواكه ذات الفوائد العديدة للجسم والصحة، لاحتوائها على قيمة غذائية عالية من الفيتامينات، والمعادن، ومضادات الأكسدة، التي يندر وجودها في غيرها من الفواكه.

وبحسب موقع “تايمز أوف إنديا”، هناك جملة من العوامل التي تجعل من تناول الرمان يومياً أمر ضروري، وهي:

إدارة ضغط الدم: “تناول “عصير الرمان” يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون ارتفاعه، ما يجعله مهما لصحة القلب”.

مكافحة العدوى: “بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، حيث يعزز “الرمان” مناعة الجسم، ويحميه من الأمراض المختلفة؛ ما يساعد على الحفاظ على لياقة الجسم وصحته”.

تحسين الذاكرة: “تناول “الرمان” بشكل منتظم يعزز الذاكرة البصرية واللفظية، ويظهر نتائج واعدة في تحسين الذاكرة لدى مرضى الزهايمر والأشخاص الذين خضعوا لجراحة القلب”.

تحسين أداء التمرين: “الرمان” يساعد على تعزيز الأداء الرياضي بفضل احتوائه على النترات؛ ما يحسن تدفق الدم إلى العضلات، ويزيد قدرة الجسم على التحمل في أثناء التمارين”.

الوقاية من السرطان: يحتوي “الرمان” على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات، ما يجعله فعالًا في الوقاية من بعض أنواع السرطان مثل سرطان البروستاتا والرئة، إضافة إلى خصائصه في مكافحة”.