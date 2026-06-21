فواجع وكوارث الطبيعة.. جولة حول أبرز الأحداث العالمية

بين فواجع الجريمة واهتزازات الأمن وكوارث الطبيعة، عاش العالم ساعات عصيبة شهدت مقتل طالب كويتي في أمريكا طعناً بدافع السطو ومطاردة الـ (FBI) لمسلح خطير هدد محيط ملاعب كأس العالم، في وقت نجا فيه رئيس البرلمان العراقي من سقوط مسيّرة غامضة قرب منزله بالأنبار، بينما امتدت يد القضاء في مصر لتقتص بالسجن المؤبد لقاضٍ سابق قتل طليقته؛ توازياً مع حوادث بيئية ومناخية مفجعة تمثلت في حريق سياحي قاتل بالدومينيكان، وتصادم قطارات دامي في بريطانيا، فضلاً عن هزة أرضية بقوة 5.12 درجة ضربت السواحل المصرية دون خسائر.

مقتل طالب كويتي طعناً خلال محاولة سطو في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية

لقي طالب كويتي مصرعه بعد تعرضه للطعن عدة مرات خلال ما يُشتبه أنه محاولة سطو في مدينة شارلوت بولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية، بحسب ما أفادت به السلطات المحلية.

ووفق التحقيقات، تم العثور على الضحية، الذي تم تحديد هويته على أنه سعيد علي الطبطبائي ويبلغ من العمر 27 عاماً، داخل مركبته في 10 يونيو، وهو مصاب بعدة طعنات. وأكد المحققون أن الهجوم وقع أثناء محاولة سرقة هاتفه المحمول.

ووصلت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث، إلا أن الضحية فارق الحياة لاحقاً متأثراً بإصاباته، قبل أن يتم إبلاغ أسرته رسمياً بوفاته.

وفي سياق التحقيقات، تمكنت الشرطة من تحديد هوية المشتبه به واعتقاله، وهو ديفيد لورنس، البالغ من العمر 51 عاماً، حيث جرى توقيفه وإيداعه السجن بانتظار استكمال الإجراءات القانونية.

وبحسب المحققين، يواجه المشتبه به عدة تهم من بينها القتل والسطو المسلح باستخدام سلاح أبيض، وذلك على خلفية محاولة سرقة هاتف الطالب الكويتي.

وتستمر السلطات المحلية في مدينة شارلوت في فحص ملابسات الحادث وجمع الأدلة، في وقت لا تزال فيه القضية قيد التحقيق.

سقوط طائرة مسيّرة قرب منزل رئيس البرلمان العراقي في الأنبار دون خسائر

سقطت طائرة مسيّرة مجهولة قرب مسكن رئيس البرلمان العراقي هيبت الحلبوسي في قضاء الكرمة غرب العاصمة بغداد، دون تسجيل أي خسائر بشرية أو مادية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عراقية ومصادر أمنية.

وقال العقيد ياسين الدليمي من قيادة شرطة الأنبار في تصريح لوكالة “شينخوا” إن طائرة مسيّرة مجهولة سقطت بالقرب من مضيف ومسكن رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي في قضاء الكرمة بمحافظة الأنبار، موضحاً أن الحادث لم يخلّف أي إصابات أو أضرار مادية.

وأشار إلى أن موقع السقوط يبعد نحو 150 متراً عن المضيف والمنزل.

وأضاف أن سقوط الطائرة أدى إلى اشتعال النيران في القصب والبردي في المنطقة، فيما هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان وأخمدت الحريق بسرعة.

كما أوضح أن أجزاء من الطائرة المسيّرة المحطمة جرى جمعها من الموقع بهدف إخضاعها لفحوصات فنية، لتحديد نوعها ومكان تصنيعها والجهة المحتملة التي تقف خلف الحادث.

وبيّن أن منزل رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي يقع ضمن المنطقة ذاتها، إلا أن موقع سقوط الطائرة كان أقرب إلى منزل رئيس البرلمان هيبت الحلبوسي.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية وقوع الحادث، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية في محافظة الأنبار تتابع التحقيقات لكشف ملابسات سقوط الطائرة.

وتأتي هذه الحادثة في ظل استمرار تسجيل حوادث مرتبطة بالطائرات المسيّرة في مناطق مختلفة من العراق، ما يدفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف إجراءات الرصد والتحقيق، خاصة في المناطق القريبة من مواقع الشخصيات السياسية.

مصرع سائحة إيطالية وإجلاء نحو 1700 شخص إثر حريق ضخم في منتجع بجمهورية الدومينيكان

أعلنت السلطات في جمهورية الدومينيكان، وفق بيان صادر عن إدارة الطوارئ، مصرع سائحة إيطالية وإجلاء نحو 1700 شخص، عقب اندلاع حريقٍ ضخمٍ في أحد المنتجعات السياحية بمنطقة باياهيبي الساحلية.

ووقع الحريق في فندق “فيفا ويندام دومينيكوس بيتش”، حيث أكدت السلطات أن الضحية هي فرانشيسكا فالنتينو، وهي سائحة إيطالية تبلغ من العمر 46 عاماً، لقيت حتفها نتيجة الحريق.

كما أوضح البيان أن ثلاثة أشخاص نُقلوا إلى مراكز طبية لتلقي العلاج، فيما تلقى ستة آخرون إسعافات أولية في موقع الحادث، مشيراً إلى أن المصابين والمتضررين كانوا من النزلاء والعاملين وفرق الطوارئ.

وبحسب السلطات، فقد جرى إجلاء نحو 1700 شخص من موقع الحادث، في عملية واسعة شملت نزلاء الفندق والعاملين، بعد تصاعد ألسنة اللهب والدخان الكثيف فوق المنطقة الساحلية.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام مختلفة تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود فوق ساحل البحر الكاريبي، بينما امتدت النيران بسرعة إلى سقف المنتجع المصنوع من القش وسعف النخيل.

وأفاد مركز عمليات الطوارئ أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن سرعة انتشار الحريق تعود إلى طبيعة المواد القابلة للاشتعال المستخدمة في هياكل السقف، إلى جانب تأثير نشاط الرياح في المنطقة.

وأكد المركز أنه تمّت السيطرة الكاملة على الحريق، مع فتح تحقيقٍ شاملٍ للوقوف على أسبابه وملابساته، إضافة إلى نقل النزلاء إلى فنادق مجاورة لم تتأثر بالحادث، من بينها فندق “فيفا ويندهام دومينيكوس بالاس”.

وفي السياق ذاته، طمأنت السلطات أن النشاط السياحي في منطقة باياهيبي لم يتأثر، وأنه مستمر بشكل طبيعي وآمن.

من جانبها، أعربت شركة “ويندام للفنادق والمنتجعات” عن حزنها العميق لوفاة النزيِلة الإيطالية، مقدمة تعازيها لأسرتها، مؤكدة أن الفندق الذي تديره جهة مستقلة تم إغلاقه بالكامل حتى إشعارٍ آخر.

وتُعد جمهورية الدومينيكان واحدة من أبرز الوجهات السياحية في منطقة الكاريبي، حيث استقطبت نحو 5.6 مليون زائر خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، بفضل شواطئها ومياهها الصافية ومواقعها السياحية الشهيرة.

الولايات المتحدة.. مطاردة مسلح خطير بعد هجمات دامية قرب ملعب يستضيف مباريات كأس العالم

تشهد الولايات المتحدة عملية مطاردة أمنية واسعة لمشتبه به في سلسلة هجمات إطلاق نار وقعت قرب ملعب في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، حيث تستضيف المنطقة مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وأفادت صحيفة “نيويورك بوست” بأن العملية تشارك فيها عدة وكالات أمنية أمريكية، بهدف القبض على مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاماً، يُدعى أوسكار سانشيز-مونيوز، والمتهم بتنفيذ سلسلة جرائم عنيفة في ولايتي كانساس وميسوري.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في كانساس سيتي عن مكافأة تصل إلى 25 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال المشتبه به وإدانته، واصفاً إياه بأنه “مسلح وخطير”، داعياً الجمهور إلى توخي الحذر الشديد.

وبحسب وصف السلطات، فإن المشتبه به رجل من أصول بيضاء ولاتينية، يبلغ طوله نحو 5 أقدام و8 بوصات، ويزن حوالي 184 رطلاً، وله شعر بني وعينان بنيتان، إضافة إلى وشم على ساعده الأيمن.

وكانت السلطات قد أصدرت أمر اعتقال بحقه على مستوى ولاية كانساس يوم الثلاثاء، بعد اتهامه بإطلاق النار على سيارة في 11 يونيو في مقاطعة واياندوت.

كما يواجه تهمة إضافية تتعلق بالاعتداء المشدد ضمن القضية نفسها، وفق ما أكدته السلطات المحلية.

وفي السياق ذاته، قالت شرطة كانساس سيتي إن المشتبه به يُعتقد أنه المتورط الرئيسي في خمس حوادث إطلاق نار وقعت مساء الثلاثاء في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، على امتداد الطريق السريع “إنترستيت 70”، وعلى مقربة من ملعب “أروهيد” الذي استضاف عدداً من مباريات كأس العالم.

وأسفرت تلك الحوادث عن مقتل شخص واحد وإصابة آخر بجروح خطيرة، فيما أشارت السلطات إلى أن عدداً من المصابين الآخرين يُتوقع تعافيهم.

ولا تزال عمليات البحث والملاحقة مستمرة، وسط تحذيرات أمنية مشددة من التعامل مع المشتبه به باعتباره مسلحاً وخطيراً.

قتيلان وإصابة في إطلاق نار خارج حانة بولاية كونيتيكت.. و13 مصاباً في حادث منفصل بشيكاغو

أعلنت الشرطة المحلية في مدينة ويست هيفن بولاية كونيتيكت الأمريكية أن شخصين لقيا حتفهما وأُصيب ثالث في حادث إطلاق نار وقع خارج إحدى الحانات في شارع كامبل.

وبحسب شرطة ويست هيفن، فقد تم تلقي بلاغ عند نحو الساعة 1:27 صباحاً بالتوقيت المحلي حول سماع إطلاق نار خارج حانة، وعند وصول العناصر الأمنية تم العثور على ثلاثة أشخاص مصابين بطلقات نارية في موقع الحادث.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث جرى الإعلان عن وفاة شخصين متأثرين بإصاباتهما، فيما يتلقى الشخص الثالث العلاج.

وأوضحت الشرطة أن الطرق المحيطة بموقع الحادث أُغلقت لعدة ساعات، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح أن الحادث معزول ولا يشكل تهديداً مستمراً على الجمهور، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة لكشف ملابساته ودوافعه.

ويأتي هذا الحادث في ظل استمرار تسجيل حوادث العنف المسلح في الولايات المتحدة، مع معدلات مرتفعة من إطلاق النار سنوياً، ما ينعكس جدلاً سياسياً واسعاً حول قوانين حيازة السلاح بين مؤيدي التشديد والمدافعين عن حقوق الاقتناء.

وفي حادث آخر نقلته قناة “ABC” نقلاً عن شرطة مدينة شيكاغو، أُصيب 13 شخصاً على الأقل جراء إطلاق نار على حشد من الناس في منطقة برينستون بارك.

وذكرت القناة أن الحادث وقع مساء الجمعة، حيث استجابت الشرطة لبلاغ إطلاق نار عند نحو الساعة 11:00 مساءً بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة 7:00 صباح السبت بتوقيت موسكو.

وبحسب التقرير، فإن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حشد كبير من سيارة مارة في الجزء الجنوبي من المدينة، ما أدى إلى إصابة 13 شخصاً على الأقل.

وأوضحت “ABC” نقلاً عن المحققين أن سيارة دفع رباعي حمراء اقتربت من الحشد، وأطلق شخصان كانا بداخلها النار، ثم فرا من المكان.

وأضافت القناة أن أعمار المصابين تتراوح بين 17 و47 عاماً، وقد جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ولا تزال التحقيقات جارية في الحادثين، في وقت تتواصل فيه المخاوف من تصاعد حوادث إطلاق النار في مدن أمريكية مختلفة.

ارتفاع عدد مصابي تصادم قطارين في بريطانيا إلى 100 شخص وفتح تحقيق في الحادث

ارتفع عدد المصابين جراء تصادم قطارين قرب مدينة بيدفورد في المملكة المتحدة إلى نحو 100 شخص، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية.

وكان قطاران متجهان إلى لندن قد تصادما يوم الجمعة، أحدهما قادم من نوتنغهام والآخر من كوربي، ما أسفر في البداية عن مقتل سائق قطار وإصابة أكثر من 80 شخصاً، قبل أن ترتفع حصيلة المصابين لاحقاً.

وأوضحت شرطة النقل البريطانية أنها تتعاون مع فرع التحقيق في حوادث السكك الحديدية لتحديد أسباب الحادث، فيما تواصل فرق الطوارئ عمليات التعامل مع آثار التصادم ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج.

وذكرت تقارير إعلامية أن القطار القادم من كوربي اصطدم بمؤخرة قطار نوتنغهام الذي كان متوقفاً على السكة بسبب عطل فني، في حين لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة الملابسات الدقيقة.

هزة أرضية بقوة 5.12 درجة شمال غرب مرسى مطروح دون خسائر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في مصر اليوم هزة أرضية بلغت قوتها 5.12 درجة على مقياس ريختر، وقعت على بعد نحو 466 كيلومتراً شمال غرب مدينة مرسى مطروح.

وأوضح المعهد أن الهزة وقعت في تمام الساعة 12:07:27 ظهراً بتوقيت القاهرة، عند خط عرض 34.71 شمالاً وخط طول 24.25 شرقاً، وعلى عمق 44.80 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

وأكد البيان أنه لم يتم تلقي أي بلاغات عن شعور المواطنين بالهزة داخل الأراضي المصرية، كما لم تُسجل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وأشار المعهد إلى أن مصر تقع بالقرب من مناطق نشطة زلزالياً، خاصة القوس الهيليني وقبرص، وهي من أبرز مصادر النشاط الزلزالي الذي قد تشعر به بعض المناطق الساحلية أحياناً.

السجن المؤبد لقاضٍ سابق مصري بعد إدانته بقتل طليقته في مدينة 6 أكتوبر

قضت محكمة جنايات الجيزة في مصر بمعاقبة قاضٍ سابق بالسجن المؤبد، بعد إدانته بقتل طليقته بطلق ناري أثناء وجودها في الشارع بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال جلسات المحاكمة، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، مبرراً فعلته بسلسلة من الخلافات والأزمات مع المجني عليها، حيث ادعى أنها تزوجت عرفياً من آخرين وهي على ذمته، وأنها حصلت منه على مبلغ مالي قدره 2.5 مليون جنيه، وحرمته من رؤية بناته.

كما أشار إلى أنها أقامت ضده دعاوى قضائية، بينها قضية نفقة صدر فيها حكم بحبسه شهراً، إضافة إلى تقديمها شكاوى للتفتيش القضائي أثرت على مستقبله المهني.

في المقابل، شددت النيابة العامة في مرافعتها على أن الواقعة لم تكن لحظة غضب عابرة، بل جريمة مكتملة الأركان ارتُكبت مع سبق الإصرار والترصد، حيث أثبتت التحقيقات أن المتهم تابع تحركات طليقته لعدة أيام قبل تنفيذ الجريمة.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت بلاغاً بوقوع إطلاق نار في الممشى السياحي بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع لتجد المجني عليها مقتولة بطلق ناري، فيما تمكنت الشرطة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ليصدر الحكم النهائي بسجنه مؤبداً.