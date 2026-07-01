فوربس تكشف: صعود مذهل لـ«ثروة» ترامب!

كشفت وثائق صادرة عن مكتب أخلاقيات الحكومة الأميركية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حقق دخلاً يقارب 1.2 مليار دولار من نشاطاته المرتبطة بالعملات المشفرة خلال عام 2025، في واحدة من أكبر العوائد المالية التي تسجل لشخصية سياسية في هذا القطاع.

وتوضح الوثائق، التي امتدت على أكثر من 900 صفحة، أن جزءًا كبيرًا من هذه العوائد جاء من ارتباط ترامب بمنصة «وورلد ليبرتي فاينانشال»، التي أسستها عائلته وقدمت لها اسمها ودعمها، وأطلقت نشاطها في سبتمبر 2024.

وبحسب البيانات، حقق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نحو 550 مليون دولار من صلاته بالمنصة، التي أصدرت عملتها المشفرة الخاصة «WLFI»، والتي سجلت مبيعات أولية بنفس القيمة.

كما أظهرت الوثائق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأبناؤه الثلاثة حصلوا عبر شركة «دي تي ماركس ديفي» الوسيطة على 22.5 مليار وحدة إضافية من عملة WLFI، بلغت قيمتها السوقية نحو 1.3 مليار دولار.

وفي أبريل 2025، أطلقت منصة «وورلد ليبرتي فاينانشال» عملتها المستقرة المرتبطة بالدولار الأميركي، ما عزز حضورها في سوق الأصول الرقمية.

كما بيّنت الوثائق أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حصل على 635 مليون دولار إضافية من عوائد ملكية مرتبطة باتفاق ترخيص لعملة TRUMP$، التي طُرحت قبل ساعات من تنصيبه في يناير 2025.

وتشير بيانات مجلة «فوربس» إلى أن نشاطات ترامب في قطاع العملات المشفرة لعبت دورًا رئيسيًا في تضخيم ثروته الشخصية، التي ارتفعت من 2.3 مليار دولار في 2024 إلى نحو 6.5 مليارات دولار في 2026.

وإلى جانب هذه العوائد، استفاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من استثماراته في شركات مدرجة في البورصة تعمل في مجال العملات المشفرة، من بينها منصة «كوين بيس»، ما أضاف ملايين الدولارات إلى دخله الإجمالي.