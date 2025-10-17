فوربس 2025.. «الوليد بن طلال» على رأس قائمة أغنى العرب

كشفت مجلة “فوربس الشرق الأوسط” عن أحدث إحصائياتها بشأن ثروات المليارديرات العرب حتى تاريخ 16 سبتمبر 2025، والتي أظهرت أن إجمالي ثروات 36 مليارديرًا عربيًا قد بلغ 122.1 مليار دولار، موزعة على عدة دول في المنطقة.

وتصدرت المملكة العربية السعودية قائمة الدول العربية من حيث إجمالي الثروات، بإجمالي بلغ 44.7 مليار دولار يمتلكها 12 مليارديرًا سعوديًا، ما يعادل 36.6% من إجمالي ثروات المليارديرات العرب.

السعودية في الصدارة

تربع على رأس القائمة الأمير الوليد بن طلال بثروة تُقدر بـ 15.4 مليار دولار، يليه سليمان الحبيب، مؤسس مجموعة “الحبيب الطبية”، بثروة تُقدّر بـ 9.6 مليار دولار، ما يعكس مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري رائد في المنطقة.

الإمارات في المركز الثاني

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بـ 6 مليارديرات وثروات مجمعة تصل إلى 27.4 مليار دولار، يقودهم رجل الأعمال حسين سجواني، مؤسس شركة “داماك العقارية”، بثروة تبلغ 10.2 مليار دولار.

مصر ثالثًا بثروات متنوعة

جاءت مصر في المرتبة الثالثة بـ 5 مليارديرات وثروة إجمالية قدرها 19.9 مليار دولار. ويتصدر القائمة رجل الأعمال ناصف ساويرس، الذي يُعد أغنى رجل في مصر بثروة تتجاوز 8 مليارات دولار، يليه شقيقه نجيب ساويرس، ضمن عائلة ساويرس المعروفة باستثماراتها في قطاعات الاتصالات والبنية التحتية.

لبنان وقطر.. نمو مستمر

احتل لبنان المرتبة الرابعة بـ 6 مليارديرات وثروة إجمالية تبلغ 12.6 مليار دولار، من أبرزهم نجيب وطه ميقاتي، بثروة تبلغ 3.2 مليار دولار لكل منهما.

وفي قطر، ارتفعت الثروات إلى 7 مليارات دولار، بزيادة 1.2 مليار دولار منذ مارس الماضي، بفضل النمو في ثروة الشيخ حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، التي ارتفعت من 3.9 إلى 5.2 مليار دولار.

دول أخرى في القائمة

المغرب: يضم 3 مليارديرات بثروات إجمالية قدرها 5.3 مليارات دولار، يتصدرهم عثمان بنجلون وعائلته بثروة تُقدّر بـ 2 مليار دولار.

الجزائر: يحتلها يسعد ربراب وعائلته بثروة تصل إلى 3 مليارات دولار.

سلطنة عمان: تُمثلها بثروتها الواحدة سهيل بهوان، الذي بلغت ثروته 2.2 مليار دولار بعد زيادة قدرها 300 مليون دولار منذ مارس.

يُظهر تقرير فوربس أن تركّز الثروات بين عدد محدود من المليارديرات في دول الخليج ومصر لا يزال مستمرًا، في وقت تشهد فيه ثروات بعض رجال الأعمال العرب زيادات ملحوظة، خصوصًا في قطر والمغرب. كما يُلاحظ تصدر قطاعي الاستثمار والعقارات والصحة في توليد الثروات بالمنطقة.

أبرز 3 مليارديرات عرب لعام 2025 (حسب فوربس):

الأمير الوليد بن طلال (السعودية) – 15.4 مليار دولار

حسين سجواني (الإمارات) – 10.2 مليار دولار

سليمان الحبيب (السعودية) – 9.6 مليار دولار