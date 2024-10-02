«فورتنايت» تتيح لأولياء الأمور التحكم بوقت لعب أطفالهم

في ظل الانتقادات التي واجهتها شركة “إبيك غيمز”، ناشرة لعبة “فورتنايت” Fortnite“، بسبب إدمان الأطفال للعبة، أعلنت الشركة عن إجراء جديد لاسترضاء أولياء الأمور، ومنحهم تحكمًا كاملًا في وقت لعب أطفالهم على الإنترنت.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، “أتاحت الشركة للأهل تحديد أوقات اللعب خلال اليوم، بالإضافة إلى تحديد مدة زمنية معينة لكل طفل”.

ووفق الشركة، “تتضمن الميزات الجديدة إشعارًا يُرسل قبل 30 دقيقة من انتهاء وقت اللعب المحدد، مع تقرير أسبوعي يُوضح الوقت الذي قضاه الأطفال في اللعب. كما يمكن للأطفال طلب وقت إضافي، يتطلب موافقة الوالدين”.

ووفق الشركة، “يستطيع الأهل أيضا اختيار الفترات الزمنية التي يُسمح خلالها للأطفال باللعب، وتُطبق هذه القواعد على كل من “فورتنايت” و”ليغو فورتنايت” و”أنريل إديتور”.

يذكر أن هذه الإجراءات، هي جزء من مجموعة شاملة من خيارات الرقابة الأبوية التي تشمل تقييد استخدام المحادثات النصية أو الصوتية، وإدارة قائمة الأصدقاء عبر الإنترنت، وكذلك تحديد الوصول إلى بعض ميزات اللعبة وفقًا لعمر الطفل.

وتتمتع “فورتنايت” بأسلوب لعب مثير وتصميم جذاب يجعل من السهل الانغماس فيها لفترات طويلة، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى فقدان إحساس اللاعب بالوقت، مما يزيد من احتمالية الإدمان، كما تتيح اللعبة التفاعل مع أصدقاء آخرين، مما يجعلها أكثر جاذبية.

و”تقوم “فورتنايت” بتقديم محتوى جديد وتحديثات دورية، كذلك، تحتوي اللعبة على نظام مكافآت يتضمن إنجازات ورفع مستويات، مما يعزز شعور النجاح ويشجع اللاعبين على اللعب لفترات أطول لتحقيق أهدافهم، وقد يؤدي الاستخدام المفرط للعبة إلى مشاكل مثل قلة النوم، وتراجع الأداء الأكاديمي أو المهني، والعزلة الاجتماعية”.