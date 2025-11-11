فورين بوليسي: ترامب يستعين بالرئيس السوري لتأمين حليف جديد بالشرق الأوسط

ذكرت صحيفة “فورين بوليسي” في تقرير لها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في البيت الأبيض يوم الاثنين، في أول زيارة لرئيس سوري إلى واشنطن منذ نحو ثمانية عقود.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الزيارة تمثل تحولًا كبيرًا في العلاقات بين واشنطن ودمشق بعد سنوات من القطيعة والتوتر، خاصة بالنظر إلى تاريخ الشرع كقائد سابق لفرع تنظيم القاعدة في سوريا.

وقالت “فورين بوليسي” إن الشرع يسعى إلى رفع العقوبات المفروضة على بلاده بشكل دائم، بعد أن علّق ترامب في يونيو الماضي معظم العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر”، مع استثناء المعاملات المرتبطة بروسيا وإيران.

وأضافت الصحيفة أن أي حل دائم يتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، الذي يشترط على دمشق اتخاذ خطوات ملموسة مثل ضمان التعددية الدينية وتحسين العلاقات مع إسرائيل.

من جهته، يسعى ترامب للاستفادة من الانفتاح السوري الجديد، إذ يأمل في إقناع دمشق بالانضمام إلى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، وتوسيع اتفاقات “أبراهام” لتشمل سوريا، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل وإقامة وجود عسكري أمريكي في قاعدة المزة الجوية بدمشق، وحتى بناء برج ترامب في العاصمة السورية، بحسب التقرير.

وأشار التقرير إلى أن اللقاء يمثل اختبارًا لإمكانات التقارب بين البلدين بعد عقود من العداء، مع سعي الطرفين لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية من شأنها إعادة رسم ملامح العلاقات الأميركية السورية.

فيدان: بحثت القضية السورية في البيت الأبيض بحضور مسؤولين أمريكيين وسوريين

شارك وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في اجتماع بالبيت الأبيض بحضور مسؤولين أمريكيين وسوريين لمناقشة سبل الخروج من الأزمة السورية، وذلك بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن ولقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت وكالة “نوفوستي”.

وأضافت الوكالة أن الاجتماع حضره كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وانضم لاحقًا نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس.

وأشار الاجتماع إلى بحث السبل الممكنة لمعالجة المشكلات القائمة في سوريا، فيما صرح ترامب بأنه “على وفاق” مع الرئيس الشرع، مؤكداً أن واشنطن ستفعل كل ما بوسعها لجعل سوريا ناجحة.

كما أوضحت الوكالة أن زيارة الوزير فيدان إلى الولايات المتحدة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين أنقرة وواشنطن.