فوز «الفريق الليبي» في بطولة العالم «للروبوتات»  

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، فوز الفريق الليبي للروبوتات ببطولة العالم خلال مشاركته في المنافسات التي أقيمت بولاية هيوستن الامريكية.

وأشادت السفارة في منشور لها على منصة “إكس-تويتر سابقا”، “بالجهد الذي بذله أعضاء الفريق الليبي الذي استحق الفوز بالبطولة عن جدارة”.

وكان القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيرمي برنت، “بعدد من الشباب الليبيين الذين يستعدون للتوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في منافسات بطولة العالم للروبوتات”.

وقال برنت، خلال لقائه بالفريق: “لقد كان من دواعي سروري لقاء هذه المجموعة الرائعة من الطلاب من الفريق الوطني الليبي للروبوتات الذين سيسافرون إلى هيوستن، تكساس للتنافس في بطولة العالم للروبوتات بدعم من الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية”.

وأكد برنت، “في لقائه بالفريق الليبي على دعم السفارة الأمريكية لهم”، وقال: “أنا متأكد من أن هؤلاء الشباب الليبيين الموهوبين سيلعبون دورًا مهمًا في بناء مستقبل ليبيا”.

وعبر برنت، عن “فخر واعتزاز الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون والشراكة مع شباب ليبيا في تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات”.