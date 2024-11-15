بالوقت القاتل.. المنتخب الوطني يهزم «رواندا» في تصفيات أمم إفريقيا

حقق المنتخب الوطني الليبي فوزًا ثمينًا على رواندا بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد أماهورو، الخميس، ضمن الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025.

وبهذا الفوز أنعش المنتخب آماله في بلوغ كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2025 من خلال الهدف الذي سجله فهد محمد قرب النهاية لتحقق فوزها الأول في التصفيات.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال المباراة، وكان التهديد الأول للفريق الزائر عندما سدد أسامة الشريمي من مدى بعيد أعلى العارضة في الدقيقة 36.

وأبعد دفاع المنتخب الوطني فرصة خطيرة لرواندا قرب نهاية الشوط الأول بعد ركلة ركنية.

واستقر اللعب في وسط الملعب بعد نهاية الاستراحة، وبدا أن المباراة ستنتهي بالتعادل، لكن البديل فهد محمد نجح في تسجيل هدف الفوز بتسديدة من انفراد في الدقيقة 84.

وبهذا الفوز رفع المنتخب رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع متأخرة بنقطة واحدة عن رواندا في المركز الثالث.

وتتصدر نيجيريا المجموعة ولها 10 نقاط قبل مواجهة بنين التي لها 6 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج منتخبنا الوطني للفوز نيجيريا في مباراتيها المتبقيتين أمام بنين ورواندا، مع فوز على بنين في الجولة الأخيرة للتصفيات يوم الإثنين المقبل لضمان التأهل لكأس الأمم.